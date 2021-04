Stijgende huizenprijzen: verzilver de overwaarde op je woning!

Ook in het afgelopen kwartaal stegen de huizenprijzen flink, wat ertoe geleid heeft dat de meeste woningen meer waard zijn dan ooit tevoren. Daarbij richt de huizencrisis zich niet langer alleen op de Randstad en omliggende gemeenten. Ook in de noordelijke provincies is bieden boven de vraagprijs geen overbodige luxe meer, bij de aankoop van een nieuwe woning. De stijgende huizenprijzen leiden er tevens toe, dat de hierop ontstane overwaarde verzilveren een optie kan zijn. Het geeft je meer financiële vrijheid. In dit artikel lees je meer over de opties die je hebt bij het verzilveren van de overwaarde.

Overwaarde verzilveren door hypotheek te verhogen

Een van de opties die vaker overwogen wordt door huizenbezitters, is het verhogen van de hypotheek om zo de overwaarde op hun woning te verzilveren. Dit kan alleen wanneer je inkomen hoog genoeg is en de waarde van de gehele hypotheek niet meer waard is dan 50% van de woningwaarde. Bij het verzilveren van de overwaarde met een verhoging van de hypotheek, kiest men vaak voor een aflossingsvrije hypotheek. Het is niet voor niets, dat vaak voor deze optie gekozen wordt daar de hypotheekrente momenteel historisch laag staat.

Alternatief is een verzilverhypotheek

Naast het afsluiten van een extra aflossingsvrije hypotheek kan ook een zogenaamde verzilverhypotheek een optie zijn. Over algemeen geldt echter dat dit type hypotheek financieel minder aantrekkelijk is. De rente die je betaalt over het deel van de overwaarde op je woning dat de bank aan je uitkeert is veel hoger dan de hypotheekrente op een extra aflossingsvrije hypotheek. Uiteindelijk betaal je hierdoor dus meer. Daarbij kan een verzilverhypotheek al snel oplopen, wat eveneens als nadeel wordt gezien. Andersom biedt een verzilverhypotheek het voordeel, dat de te betalen rente wordt opgeteld bij je hypotheek. Het voorkomt dat de rente maandelijks betaald moet worden.

Tijdelijk een woning huren vaak geen optie

Het komt ter sprake wanneer men het heeft over het verzilveren van de overwaarde op hun woning: tijdelijk een huis huren. Zodra de woningmarkt instort betreed je deze opnieuw, om een groter huis tegen een lagere prijs aan te kunnen kopen. Toch is deze optie minder makkelijk uitvoerbaar dan vaak gedacht wordt. Ook de huurprijzen zijn flink toegenomen, mede door het beperkte aanbod aan huurwoningen. Het maakt dat het bij de verkoop van een woning erg lastig zal zijn om een geschikte huurwoning te vinden.