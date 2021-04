Studie: reeds ingeënte mensen vaker besmet met Zuid-Afrikaanse Covid-variant dan niet-gevaccineerden

De Zuid-Afrikaanse variant van het nieuwe coronavirus uit China lijkt meer impact te hebben op mensen die gevaccineerd zijn dan op ongevaccineerden. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Universiteit van Tel Aviv en Israëls grootst zorgverzekeraar.

Een nieuwe Israëlische studie lijkt aan te tonen dat de Zuid-Afrikaanse coronavariant zich veel minder aantrekt van het vaccin dan de meeste andere varianten. Het academische werk is zaterdag gepubliceerd, en moet nog steeds het proces van peer review ondergaan. De betrokken onderzoekers keken naar 400 individuen die positief getest hebben op het coronavirus, ondanks het feit dat ze tenminste één dosis al ingespoten hebben gekregen van het Pfizer/BioNTech-vaccin. Vervolgens vergeleken de onderzoekers de prevalentie van de Zuid-Afrikaanse variant B.1.351 onder gevaccineerden met de aanwezigheid van de variant onder mensen die juist nog niet eens geprikt zijn.

“We hebben een disproportioneel hoger aandeel gevonden van de Zuid-Afrikaanse variant onder gevaccineerden met een tweede dosis, vergeleken met mensen die helemaal niet gevaccineerd zijn,” aldus Adi Stern van Tel Aviv University. “Dit betekent dat de Zuid-Afrikaanse versie, in ieder geval tot op bepaalde hoogte, in staat is door de bescherming van het vaccin te breken.”

En niet alleen kan de variant door het vaccin van Pfizer breken, maar het lijkt op een unieke manier ook in staat zich in hogere mate op mensen te richten die gevaccineerd zijn, in vergelijking met niet-gevaccineerden – 5,4% versus 0,7%.

Stern zegt dat deze resultaten als een enorme schok zijn gekomen voor hem en de andere onderzoekers: “Gebaseerd op patronen uit de algemene bevolking hadden we verwacht één geval van de Zuid-Afrikaanse variant te vinden, maar we vonden er acht,” aldus Stern in de Times of Israel. “Het moge duidelijk zijn dat dit resultaat me bepaald niet blij maakte.”

De Zuid-Afrikaanse variant is nog wel heel zeldzaam in Israël. Slechts in 1% van de besmettingen gaat het volgens de officiële cijfers om die variant. “Zelfs als de Zuid-Afrikaanse variant door de vaccinatiebescherming breekt is deze variant niet wijdverspreid onder de bevolking,” aldus Stern.

Clalit Research-directeur Ran Balicer zegt dat, hoewel het onderzoek dus nog het proces van peer review moet ondergaan, de studie desalniettemin ontzettend belangrijk is omdat het “de eerste studie ter wereld is die real-world data gebruikt.”

Gossiedorie zeg. Je gaat bijna denken dat we straks ook massaal moeten gaan vaccineren (met weer een nieuw vaccin natuurlijk) tegen dit soort varianten. Lekker prikken, zo vaak mogelijk, elk jaar. Leuk hoor!