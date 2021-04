Sylvana’s BIJ1 staat stil bij Earth Day: ‘Verwoestend effect van kolonialisme op onze planeet!’

Vandaag is het Earth Day. Om dat te vieren staat de politieke partij BIJ1 “stil bij de verwoestende effecten van koloniaal en kapitalistisch menselijk gedrag op onze planeet.” Want, vinden aanhangers van de partij, er moet een “intersectionele klimaatpolitiek” komen.

Het is donderdag 22 april, en dat betekent dat het Earth Day is. Of, in goed Nederlands, de Dag van de Aarde. Of Aarde Dag. Hoewel de focus daarvan zou kunnen liggen op het simpelweg appreciëren van de planeet waar wij op leven – en het allemaal begon met de conservatieve Richard Nixon die een boom plantte in de tuin van het Witte Huis – draait Earth Day tegenwoordig eerst en vooral om het propageren van “natuurbescherming” en, tegenwoordig, van “klimaatbestrijding.”

Het thema van Earth Day 2021 is “Restore Our Earth,” oftewel: herstel onze Aarde. Met een beetje creativiteit zou je daarvan kunnen maken “reset onze Aarde.” Er zijn vijf programma’s: het Canopy Project, wat inhoudt het planten van bomen. Voedsel en Milieu. Klimaatgeletterdheid. De Wereldwijde Aarde Uitdaging. En de Grote Wereldwijde Schoonmaakactie. Klimaatgeletterdheid houdt in dat eenzijdige informatie gedeeld wordt over klimaatverandering en dat dit volledig of in ieder geval voor een belangrijk deel door mensen veroorzaakt zou zijn. En bij Voedsel en Milieu moet je denken aan initiatieven die erop gericht zijn om de voedselproductie “klimaatneutraal” te maken. Bill Gates is daar bijvoorbeeld mee bezig door te investeren in “synthetisch voedsel.”

De radicaal-linkse politieke partij BIJ1 steunt al deze agendapunten van harte, maar giet daar nog een quasi-antiracistisch woke-sausje overheen. “Vandaag is het Earth Day,” legt de partij uit op Twitter. “We staan stil bij de verwoestende effecten van koloniaal en kapitalistisch menselijk gedrag op onze planeet,” waarbij niet vermeld wordt dat de grootste vervuilers historisch gezien juist communistische regimes zijn geweest, zoals dat van China (nog steeds), de Sovjet Unie, en Noord-Korea.

Vandaag is het #EarthDay. We staan stil bij de verwoestende effecten van koloniaal en kapitalistisch menselijk gedrag op onze planeet. Strijdbaar als we zijn gaan wij voor een radicale verandering in hoe we met de aarde omgaan. Voor klimaatrechtvaardigheid #KomBij1 #DagVanDeAarde pic.twitter.com/uJyU5rrbl6 — Arnhem-Nijmegen BIJ1 (@A_NBIJ1) April 22, 2021

“Strijdbaar als we zijn gaan wij voor een radicale verandering in hoe we met de aarde omgaan,” gaat de partij desalniettemin verder. “Voor klimaatrechtvaardigheid.”

Bij die test heeft de partij een foto geplaatst van de eigen activisten met twee grote borden. Het eerste zegt: “Klimaatracisme = de mensen die het minst bijdragen aan klimaatverandering worden er het meest door geraakt.” Op het tweede bord staat geschreven: “Voor intersectionele klimaatpolitiek.”

Veel mensen zullen niet weten wat “intersectionele klimaatpolitiek” is, maar gelukkig legt de radicale activist Jelle de Graaf van Extinction Rebellion dat uit op de progressieve website Joop.nl. “Intersectionaliteit of kruispuntdenken gaat er vanuit dat onderdrukking en discriminatie ontstaan door een samenspel van factoren als economische status, etniciteit, gender, lichamelijke gezondheid, seksualiteit, geboorteplaats en leeftijd en dat je die bij het onderzoeken van ongelijkheden dus ook altijd in samenhang moet bekijken,” aldus De Graaf.

Het komt er eigenlijk op neer dat er naar zoveel mogelijk factoren wordt gekeken om te bepalen wie er het grootste slachtoffer is. Dus een land met een donkerzwarte, panseksuele, transgender, lesbische, islamitische bevolking is automatisch een slachtoffer, terwijl de bevolking van een land met een overwegend blanke bevolking juist dáder is. Bij alles wat daar tussen in zit wordt er gekeken naar de specifieke facetten en aspecten van de landen, en op basis daarvan wordt dan bepaald wie een groter slachtoffer is dan wie.

Dus vrolijke Earth Day, mensen! En veel succes met de puzzel wie er nu precies een slachtoffer is in deze intersectionele klimaatheisa. Zet ‘m op!