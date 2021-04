Tirannieke Hugo de Jonge tovert maatregel uit de hoed: 435 euro boete én strafblad voor overtreden quarantaineplicht

Om zijn complete gebrek aan enige vorm van kennis of kunde weer eens te verhullen, gaat Hugo de Jonge vol in de repressieve modus en strooit er lustig op los met torenhoge boetes van boven de 400 euro, voor een nieuw coronavergrijp. Zo, aanpakken! Bam, bam, bam. Alles om maar niet te hoeven toegeven dat de minister van zorg een ongelofelijke nietsnuts is.

Corona-faalminister Hugo de Jonge slaat weer eens totaal door in het tonen van ‘daadkracht.’ Wie als reiziger terugkeert uit een hoogrisicogebied en zich niet aan de wettelijke quarantaineplicht houdt, loopt risico op een boete van 435 euro én een strafblad, meldt RTL Nieuws.

Ruim een jaar geleden werd er al geroepen om een quarantaineplicht voor terugkerende reizigers. Dat werd uiteindelijk een “streng advies” want mensen van hun vrijheid beroven, zodat ze de rest van het land niet zouden besmetten, was “juridisch lastig”. En dat strenge advies voor een quarantaineperiode van tien à veertien dagen was vooral voor die reizigers “erg vervelend”, dus dat kon gewoon worden bijgesteld naar een dag of acht. Alles om Schiphol maar open te houden en KLM te redden.

Maar nu zijn we al een jaar verder, zitten we nog steeds in lockdown, schiet het niet op met de vaccins en hebben we zelfs te maken met de vaccin-ontsnappende Braziliaanse variant van het virus. Een perfect moment voor Hugo de Jonge om nú nog aan te komen kakken met een quarantaineplicht en een boete waardoor je een strafblad krijgt. Want, zo zegt hij: “We moeten voorkomen, zeker als er straks weer meer gereisd kan worden, dat mensen met virusmutaties in de koffer weer naar Nederland komen. Voor reizigers wordt quarantaine daarom verplicht.”

En inderdaad! Na de komst van twee Britse-, twee Braziliaanse- varianten, met daarnaast een Californische-, een New Yorkse-, een Filipijnse- én een Franse variant, wordt het inderdaad toch echt hoog tijd dat we niet nóg meer virusmutaties “in de koffer” meenemen naar Nederland.

Lekker op tijd, kerel! Mogen wij ook een boete voor het dragen van absurde clownsschoenen, en het zijn van een volstrekt incapabele minister. Ah, toe?