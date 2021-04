Topviroloog is klaar met negativiteit van RIVM: ‘Selectief cijfergebruik om mensen te motiveren voor het beleid!’

Het heeft veel te lang geduurd, maar experts zijn dan eindelijk zo ver dat ze de moed verzameld hebben om zich uit te spreken tegen het wanbeleid van het kabinet én het wangedrag van het RIVM. Vooraanstaand viroloog Louis Kroes van de Universiteit Leiden zegt nu dat het RIVM overduidelijk selectief informatie selecteert en communiceert met het publiek. Die informatie is steevast bijzonder negatief, ook als de volledige cijfers juist reden voor optimisme zijn.

Louis Kroes is hoofd Medische Microbiologie én hoogleraar Klinische Virologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Hugo de Jonge en Jaap van Dissel kunnen hem dus niet snel wegzetten als “nepexpert die niet weet waar hij het over heeft,” of zels maar als een “kwakzalver.” Maar hij heeft wél een indringende boodschap, die dwars tegen het lockdownbeleid van De Jonge, Van Dissel en de hele RIVM ingaat.

Kroes zegt vandaag namelijk tegen BNR Nieuwsradio dat het volstrekt belachelijk is dat het RIVM consequent selectief en veel te negatief over de voorgang van de “coronapandemie” praat. Als er iets positiefs gebeurt wordt dat totaal genegeerd, terwijl cijfers die mogelijk negatief bezien kunnen worden juist worden opgeblazen. Een voorbeeld hiervan is dat de sterftecijfers al máánden flink aan het dalen zijn. Dat is goed nieuws zou je denken. Maar nee, het RIVM en het kabinet negeren dat feit totaal, en focussen zich alleen maar op de “oplopende besmettingscijfers.”

“We zien dat de sterfte sinds begin dit jaar een continue daling vertoont, wat een uitermate gunstig teken is,” aldus Kroes terecht. “Als dat als gegeven een meer centrale plaats krijgt, krijgt ook het hele beloop van de epidemie een ander perspectief.”

Maar ja, er is natuurlijk een réden dat positieve cijfers niet vermeld worden. En ja, Kroes is zich daar ook van bewust. Want, gaat hij verder, “menig persconferentie werd de afgelopen weken begonnen met de mededeling dat de cijfers nog te hoog zijn en dat het nog niet goed gaat. Daar hebben we toch te maken met het enigszins selectieve gebruik van cijfers, om mensen te motiveren voor het afgekondigde beleid. Ik vind dat je daar dus mee moet oppassen.”

Dat kan deze man wel zo zeggen, maar het RIVM en het kabinet wíllen dat natuurlijk liever niet verkondigen. Want als duidelijk wordt gemaakt dat de sterftecijfers drastisch aan het afnemen zijn dan denken mensen misschien toch bij zichzelf dat die belachelijke lockdown en andersoortige antidemocratische regels misschien toch een tikje overtrokken zijn. Daarom wordt er steeds maar weer gewezen naar “besmettingscijfers,” ook als die besmettingen niet in sterftes of zelfs maar in ongecontroleerde IC-opnames resulteren.

Het was maanden geleden al tijd om over onze angst heen te stappen. De sterfte aan corona is alleszins onder controle. Nu moeten we de boel weer opengooien. Ziektes en virussen zijn altijd onderdeel geweest van het menselijk leven, en dat zal nooit anders worden. De idiote wens om ons daar helemaal tegen te immuniseren is niet alleen achterlijk en onhaalbaar, maar resulteert ook nog eens in grootschalig lijden – in méér lijden dan een virus kan veroorzaken, en zeker in lánger lijden dan veroorzaakt kan worden door zo’n virus.

Dus ja, luister naar professor Kroes. Het gaat prima! Openen die terrassen, openen die winkels, openen die restaurants, en openen die theaters en voetbalstadions! En als er dan toch nog mensen ziek worden, het zij zo. Dat hoort erbij. Het zorgsysteem kan het duidelijk aan, het sterftecijfer is alleszins onder controle, de rest moeten we gewoon accepteren als zijnde deel van het leven.