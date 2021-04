Trammelant bij het CDA houdt aan: angst voor scheuring na bijna onvermijdelijke clash tussen Omtzigt en Hoekstra

Achter de schermen bij het CDA is het nog steeds onrustig. Men probeert alles om de eenheid in de partij te herstellen, men vreest namelijk voor het ergste: een scheuring tussen partijleider Hoekstra en het populaire Kamerlid Omtzigt. De partij lijkt tot op het bot verdeeld te zijn over de kwestie, wat de formatie weinig goed doet.

Vandaag hervat PvdA-mastodont Herman Tjeenk Willink in zijn rol als informateur de gesprekken met alle politieke partijen. Alleen achter de schermen vreest men het ergste: hoe vruchtbaar zijn de gesprekken als één van de grootste partijen intern op een scheuring afstevent? Burgemeester Liesbeth Spies is naar voren geschoven om de desastreuze Kamerverkiezingen te analyseren en ondertussen moet de nieuwe partijvoorzitter, Marnix van Rij, het vertrouwen tussen Hoekstra en Omtzigt zien te lijmen, meldt Trouw.

De gevestigde partijen zijn, logischerwijs, zenuwachtig over wat er allemaal wel niet gebeurt bij het CDA. CDA’er Pieter Omtzigt haalde in zijn eentje vijf zetels binnen, maar zit overwerkt thuis. Dankzij de fluistercampagne van zijn eigen partijtop. Maar nu probeert dezelfde partijtop het ‘vertrouwen’ te herstellen.

Maar denkt men nu echt dat dit zo gedaan is? Omtzigt is de dupe geworden van de rot binnen zijn eigen regentenpartij. Bovendien weet hij dat hij een invloedrijke positie heeft op dit moment, als populairste politicus van Nederland. Het CDA zal veel moeten goedmaken om Omtzigt binnenboord te houden, waardoor het erop lijkt dat Omtzigt de kaarten in handen heeft wat betreft de formatie. Men kan alleen maar om tafel gaan met het CDA als de ‘kwestie-Omtzigt’ opgelost is, en een scheuring is allesbehalve de oplossing. Buiten de Haagse slangenkuil geniet Omtzigt veel steun van CDA-prominenten en stemmers, en zij willen liever niet dat hun partij in zee gaat met Rutte – toch dé eindverantwoordelijke voor de door Omtzigt blootgelegde toeslagenaffaire.

Het CDA stevent dus af op een impasse: de kring rondom Hoekstra wil maar al te graag regeren, maar de Omtzigt-aanhang juist niet. Uiteindelijk is de partijtop van het CDA afhankelijk van wat de mening van Omtzigt zelf is, maar die blijft voorlopig (tactisch) stil. Kan het CDA de rust en reinheid bewaren die nodig is om weer te gaan regeren? Uiteindelijk zal de knoop moeten worden doorgehakt: óf Hoekstra eruit, óf Omtzigt, óf één van de twee moet een behoorlijke sloot water bij de wijn doen.