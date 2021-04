Twitteraar Haagse Insider legt de vinger op de zere plek: ‘Als Omtzigt maar geen fractievoorzitter CDA werd, dat was het doel’

Het is duidelijk: zowel Mark Rutte als de verkenners hebben keihard gelogen toen ze beweerden dat ze niet over Pieter Omtzigt gesproken hadden met elkaar. Maar waarom wilden ze Omtzigt zo graag een “functie elders” geven? Invloedrijke twitteraar Haagse Insider legt de vinger op de zere plek: ze wilden ten koste van alles voorkomen dat Omtzigt fractievoorzitter van het CDA zou worden als Wopke Hoekstra weer plaats zou nemen in het kabinet.

“Als Omtzigt maar geen fractievoorzitter van het CDA is – zo begrijp ik de wens van de VVD die door zowel Jorritsma als Rutte naar voren lijkt te zijn gebracht,” aldus Haagse Insider op Twitter. “Vandaar dat de verkenners opschreven ‘functie elders,’ alles maar niet fractievoorzitter. Doodzonde. Aftreden.”

Als Omtzigt maar geen fractievoorzitter van het CDA is – zo begrijp ik de wens van de VVD die door zowel Jorritsma als Rutte naar voren lijkt te zijn gebracht. Vandaar dat de verkenners opschreven ‘functie elders’, alles maar niet fractievoorzitter. Doodzonde. Aftreden. — Haagse Insider🕵🏻‍♂️ (@HaagseInsider) April 1, 2021

Dit is natuurlijk precies wat er aan de hand was. Rutte loog keihard over deze materie. Hij had, beweerde hij, nooit gesproken met de verkenners over Pieter Omtzigt. Echt niet. Helemaal niet. Met geen woord.

Dat was dus een keiharde leugen. Ze hadden er wél over gelogen, en de reden dat ze het over hem gehad hebben is dat ze doodsbang waren dat, als het CDA coalitiepartner zou worden, Omtzigt fractievoorzitter zou worden van het CDA. Een erger nachtmerriescenario was voor Rutte blijkbaar niet mogelijk.

Het is totaal onacceptabel wangedrag van een politicus die denkt dat hij overal mee wegkomt. Die zo vergroeid is met de macht, dat hij denkt dat hij het alleenrecht op het premierschap heeft… en meteen ook even bepaalt wie voorzitter kan worden van welke fractie.

Weg met deze engnek!