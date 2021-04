Veiligheidsbaas Bruls wil dat versoepelingen 28 april hoe dan ook doorgaan: ‘Er is ook een sociale crisis!’

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen én voorzitter van het Veiligheidsberaad, heeft genoeg van het geflipflop van het kabinet. De eerste versoepelingen werden aangekondigd voor 28 april, maar de afgelopen dagen kwamen kabinetsleden al met andere berichten. Het zou goed kunnen dat de eerste datum voor versoepelingen niet gehaald gaat worden, maar volgens Bruls mag hier geen sprake van zijn. We zitten ook in een sociale crisis, aldus de burgemeester.

Vanochtend mocht Hubert Bruls aanschuiven bij het programma WNL op Zondag, waar hij in ferme taal sprak. Bruls gaat morgen wél pleiten voor het doorzetten van de eerste versoepelingen, want “naast een gezondheidscrisis, is er ook een sociale crisis.”



“Wij zullen tijdens het Veiligheidsberaad pleiten om die eerste datum, 28 april, wel stappen te gaan nemen. Zeker in de buitenlucht. Dat je dus iets met die terrassen gaat doen. Vooral dus voor groepen mensen buiten. Dat had wat ons betreft ook wel deze week gekund. Je geeft daarmee geweldig veel ruimte aan de samenleving. En dat is echt nodig.”

Bruls is vrij duidelijk in zijn kritiek, het kabinet kijkt puur en alleen naar de gezondheidscrisis maar vergeet, volgens Bruls, dat we ook te maken hebben met een grote sociale crisis. Iets waar volgens hem maar al te snel overheen wordt gekeken:

“Dat is het nadeel van de benadering: crisis in alle dimensies onder ogen zien. Niet alleen kijken naar wat er in de zorg gebeurt.”

De vraag is alleen hoe groot de invloed zal zijn van Bruls. Zullen de andere leden van het Veiligheidsberaad zijn mening delen? Of krijgen we, zoals de laatste tijd standaard is geworden, weer de sombere boodschap dat versoepelingen niet doorgaan?