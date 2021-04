Volkomen “neutrale” Tjeenk Willink weet het nu al zeker: ‘Mark Rutte is het probleem niet, er zijn vele schuldigen!’

Kijk eens wat leuk! De man die neutrale, objectieve gesprekken moet hebben met de verschillende Kamerfracties heeft voordien al laten weten wat in zijn ogen het probleem is. Nee, niet Mark Rutte. Het ligt aan “vele” mensen. Dat weet hij al, zonder met de betrokken fractieleiders gesproken te hebben.

In de Volkskrant legt informateur Tjeenk Willink uit wat er volgens hem aan de hand is in deze fase van de formatie: “‘Je kunt veel van Mark Rutte zeggen, maar niet dat hij de enige is die deze bestuursstijl draagt. Ook andere fractievoorzitters zijn daar de afgelopen jaren verantwoordelijk voor geweest,” aldus de nieuwe informateur.

Wat de opdracht van de Tweede Kamer betreft, daarin staat helemaal niet dat mensen mogelijk een “probleem” hebben met Rutte. “In de opdracht die de Tweede Kamer mij heeft gegeven wordt geen enkele persoon genoemd. Daarin staat alleen dat de Kamer een andere bestuursstijl wenst. Dat is een veel fundamentelere vraag dan een vraag over personen,” aldus Tjeenk Willink die daarmee vergeet te vermelden dat Rutte de personificatie én grote aanjager is van die bestuursstijl.

En dan is hij er nog niet, hoor. Want om even honderd procent duidelijk te maken waar hij staat, laat de nieuwe onafhankelijke (haha) informateur weten: “Ik vind het moeilijk te accepteren als er wordt gezegd: ‘het deugt allemaal niet’ over iemand die tien jaar premier is geweest van het land.”

Deze man moet dus praten met Gert Jan Segers, die aangegeven heeft specifiek een probleem te hebben met Rutte. Hij moet praten met Lilian Marijnissen, die duidelijk gezegd heeft geen vertrouwen te hebben in een VVD geleid door Rútte. Met een Baudet, die precies hetzelfde heeft laten weten. Met Eerdmans, voor wie dito geldt. Met Ploumen. En ga zo maar door. Steeds weer hebben fractieleiders aangegeven specifiek een probleem te hebben met Rutte. Maar volgens meneer de nieuwe informateur is dat allemaal onzin.

Het is een raadsel hoe deze man op objectieve, neutrale en afstandelijke wijze de informatiefase kan ingaan. Zoals HP/De Tijd-journalist Ton F. van Dijk schrijft op Twitter:

Ik bedoel: je zal @gertjansegers zijn en goed hebben nagedacht over het feit dat Rutte wél het probleem is. En dan lezen dat de procesgeleider al heeft besloten dat je ongelijk hebt voor hij met je gesproken heeft. #TjeenkWillink #segers https://t.co/WyWPbSik9r — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) April 8, 2021

De politieke rationalisatie van #Rutte IV is in volle gang. Maar: vertrouwen in personen is wel degelijk een essentieel onderdeel van een coalitie. Tjeenk Willink: Mark Rutte is niet het probleem, ‘er zijn vele schuldigen’ https://t.co/gxZoDOPLFJ via @volkskrant — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) April 8, 2021

En zelfs Bart Nijman van GeenStijl vindt dat Tjeenk Willink afgedaan heeft en per direct vervangen moet worden:

Ja, nieuw debat, vervangen deze vooringenomen figuur. https://t.co/bcK6eyASpe — Bart (@BartNijman) April 8, 2021

In een andere tweet stelt Van Dijk vervolgens: “Dit is een mediator die een van de partijen al op voorhand in het gelijk stelt en de andere afvalt. Publiekelijk.”

Dit moet natuurlijk einde oefening betekenen voor Herman Tjeenk Willink. Hij valt critici van Rutte nú al af, maar pretendeert vervolgens heel goed zonder last te kunnen fungeren als informateur. Daar trapt helemaal niemand in. Deze zogenaamde éminence grise is in werkelijkheid een sokpop van Rutte. Dat kan niet bestaan, want hij werkt in opdracht van de hele Tweede Kamer – en niet voor de minister-president persoonlijk.

Ga maar terug naar huis, lekker achter je geraniums zitten, Tjeenk Willink! Dat lijkt me veel beter voor je… en zéker voor het lánd.