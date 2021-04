Walgelijk Big Brother-gedoe: bedrijven bespioneren eigen werknemers, slappe overheid vindt het allemaal wel oké

Nu thuiswerken als werkvorm in razend tempo populair is geworden, blijkt er ook een enorm gevaar te zijn ontstaan. Door wantrouwen vanuit werkgevers jegens hun eigen werknemers is er een drang naar digitale controle ontstaan. Steeds meer bedrijven grijpen naar 1984-achtige spionagesoftware. En wat doet de overheid, die ons zou moeten beschermen? Die maakt zich enkel druk om ‘proportionaliteit van de maatregelen’.

Wat hier midden in de pandemie aan het gebeuren is, is echt hartstikke eng. Nederlandse bedrijven grijpen steeds meer naar “monitoringssoftware” om hun eigen medewerkers te bespioneren. Op die manier hopen ze te kunnen controleren wat hun werknemers eigenlijk doen terwijl ze thuiswerken. Dat doen ze onder andere door het aantal muisbewegingen en toetsaanslagen van een thuiswerker in de gaten te houden. Dat meldt de NOS. Beweeg je te weinig met je muis of typ je te traag? Dan kan het zomaar zijn dat de baas eventjes gaat bellen!

Het is absurd dat de NOS hiervoor het eufemisme ‘gluurapparatuur’ gebruikt. En het is nog veel absurder dat de Autoriteit Persoonsgegevens zich voornamelijk bekommert om “de proportionaliteit” van dit soort maatregelen. Daarmee suggereren ze eigenlijk dat het in sommige gevallen gewoon prima is dat een werkgever je zó (letterlijk) over je schouder meekijkt.

De hierboven genoemde voorbeelden lijken op het eerste gezicht misschien nog enigszins onschuldig, maar eigenlijk is dit gewoon een vorm van ‘keylogging’-software. Dat betekent dat het in principe ook mogelijk moet zijn voor een werkgever om te achterhalen wát je precies typt. Je zult als werknemer maar net je wachtwoord intypen… En laten we nou niet doen alsof bedrijven goede digitale beveiliging hebben. Als zo’n server met dit soort informatie wordt gehackt (wat om de haverklap gebeurt), dan ligt zo alles op straat en zijn de gevolgen niet te overzien.

Maar los daarvan is dit een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van werknemers, die zich nota bene in hun eigen huis bevinden. De overheid moet het gebruik van dit soort software zo snel mogelijk verbieden. Er zijn domweg geen beroepen te bedenken waarvoor dit soort software überhaupt “proportioneel” is. Dat de Autoriteit Persoonsgegevens de bal terugkaatst naar werkgevers, die zich “moeten afvragen of software nodig is en of het anders kan”, is het zieligste zwaktebod sinds Rutte voor het eerst opperde “geen actieve herinnering” te hebben aan zijn gejok.

Nu werkgevers en overheid samenspannen om werknemers als tikslaven te behandelen, is er nog maar één ding te bedenken: in acite komen! Iedereen die bij een bedrijf werkt dat hier gebruik van maakt of wil maken, moeten daartegen in verzet gaan. Dien een klacht in bij de werkgever (en de vakbond!) en vertrek als er niet snel wat mee wordt gedaan. Werk niet mee aan het normaliseren van Big Brother-spionagesoftware! Dit is namelijk Nederland. En niet de Truman Show.