Wat zijn de crypto’s om op te wedden in 2021?

We willen allemaal graag ons geld zien groeien, maar op de spaarrekening lukt dat 2021 niet bepaald meer. Dat betekent dat je slimme investeringen moet maken om je bestaande vermogen te laten groeien. Investeren in cryptovaluta kan zo’n pad zijn dat kan leiden tot het maken van mooie winsten. We bespreken vijf cryptomunten die niet Bitcoin zijn maar toch een interessante investering kunnen zijn.

Ethereum (ETH)

Bitcoin is natuurlijk de bekendste en meest succesvolle cryptomunt tot nu toe, maar vlak Ethereum niet uit. Het is een sterke tweede waar zeker nog rek in zit. De ETH koers laat immers al geruime tijd een aanhoudende stijging zien. Het is een munt die zich blijft ontwikkelen. Over de komende tijd wordt Ethereum 2.0 verder uitgerold, wat betekent dat er nog een hoop interessante dingen te gebeuren staan die tot mooie koersstijgingen kunnen leiden.

Ripple (XRP)

Ripple is cryptomunt die een doelgroep aanboort die andere crypto’s links laten liggen: de mensen die wél gehecht zijn aan de traditionele financiële markt. Dat werkt, want verschillende banken en andere financiële instellingen ondersteunen Ripple al. Dit vertrouwen is ook terug te zien in de XRP koers. Gedurende de maand maart is daar een duidelijk stijgende trend in waar te nemen geweest.

Cardano (ADA)

Cardano bestaat pas sinds 2015 en wil de concurrentie aangaan met Ethereum om uiteindelijk het grootste smart contract platform te worden. Wat Cardano een interessante investering maakt, is dat deze cryptomunt nog volop in ontwikkeling is. De grote koersstijgingen die Bitcoin in het verleden meemaakte kunnen bij Cardano dus nog komen, in welk geval mensen die op tijd investeren een flinke klapper kunnen maker. Geen garantie natuurlijk, maar wel veelbelovend. Wees er dus op tijd bij, want nu staat de koers nog relatief laag!

Tron (TRX)

Tron is een controversiële crypto, wat het juist interessant maakt om hem in de gaten te houden. De oprichter heeft als doel gesteld om het internet te ‘decentraliseren’ en gebruikers een platform te bieden voor het delen van gratis digitale content via de blockchain over de gehele wereld. Er zijn ook tegenstanders die Tron als een scam beschouwen, maar dat heeft Tron er niet van weerhouden om gedurende 2020 maar liefst 57 procent in waarde stijgen. De lijn kan dit jaar nog verder doorgetrokken worden.

Tezos (XTZ)

Ook Tezos is een cryptomunt die een eigen doelgroep aanboort: de milieu- en klimaatbewuste ‘groenen’. Er wordt namelijk nogal eens geklaagd over het energieverbruik dat komt kijken bij cryptovaluta. Tezos probeert dit zo veel mogelijk te beperken. Gezien het feit dat het bewustzijn van onze ecologische voetstap alleen maar groeiende is, ligt het in de lijn der verwachting dat de koers van Tezos verder blijft stijgen. Daar kun je je voordeel mee doen.

In het verleden behaalde resultaten bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst. Investeren in cryptovaluta blijft risicovol, maar zonder risico’s te nemen word je nooit rijk!