Wilders (PVV) wil antwoorden na VN-verkiezing Iran: ‘Was het weer een laffe zakelijke afweging zoals bij de hoofddoek van Kaag?’

PVV-leider Geert Wilders vindt het onbegrijpelijk dat Iran verkozen is tot lid van de VN-vrouwenrechtencommissie. Voor Wilders en zijn partij is deze keuze niet uit te leggen. Het land heeft vrij weinig op met vrouwenrechten en dus zou de verkiezing nergens op slaan, aldus de PVV. Ze dienen daarom enkele schriftelijke vragen in bij de minister van Buitenlandse Zaken.

De PVV-voorman snapt helemaal niks van de VN-verkiezing: hoe is het mogelijk dat uitgerekend Iran, een land dat absoluut niet bekend staat om zijn vrouwenrechten, verkozen wordt tot deze speciale commissie? Volgens Wilders moet de minister van Buitenlandse Zaken enkele zaken ophelderen.

Hoe heeft Nederland gestemd in de VN over het lidmaatschap van het islamofascistische #Iran in de vrouwenrechtencommissie? Was het weer een laffe zakelijke afweging zoals bij de hoofddoek van @SigridKaag in Iran? pic.twitter.com/QyLdDuElrI — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 25, 2021

De PVV-voorman en partijlid Raymond de Roon willen concrete antwoorden horen van de minister. Ze zijn benieuwd naar wat Nederland en andere EU-lidstaten hebben gestemd. Daarnaast willen ze ook graag van de minister horen hoe hij tegen de kwestie aankijkt. Erkent hij dat Iran absoluut niet de vrouwenrechten waarborgt en dat dit dus een klap in het gezicht is van de onderdrukte vrouwen in het land? Ook wil Wilders graag weten of het benoemen van Iran tot de commissie ook een ‘zakelijke afweging’ was, zoals Kaag in het verleden ook koos om een hoofddoek te dragen in Iran.

PVV-Kamerlid De Roon meent dat men de vrouwenrechtencommissie wel kan opdoeken nu zowel Iran als Pakistan lid zijn van de commissie: