Woke-racismeroepers slaan weer toe: Simpsons acteur Hank Azaria biedt excuses aan voor inspreken Indiaas karakter

(Stem-) acteur Hank Azaria heeft zich na allerlei klachten nu blijkbaar gedwongen gevoeld om zijn excuses aan te bieden voor het feit dat de stem achter Apu Nahasapeemapetilon in The Simpsons voor zijn rekening nam. Blijkbaar heeft hij zich daarmee in zijn eigen ogen schuldig gemaakt aan “structureel racisme.” Of zoiets.

Azaria is blank en was jarenlang de stem van de fictieve winkeleigenaar Apu Nahasapeemapetilon uit The Simpsons, die hoegenaamd uit India komt. Daarbij gebruikte hij natuurlijk een Indiaas accent, wat wel zo logisch is. Maar, oh mijn God! Azaria voelt zich daar nu heel lullig over. Want racisme!

“Een deel van me voelt zich als ik naar elke persoon van Indiase afkomst in Amerika to wil gaan om persoonlijk mijn excuses aan te bieden. En soms doe ik dat ook,” aldus Azaria in een podcast met Monica Padman, die zelf Indiaas-Amerikaans is. Vervolgens voegde hij de daad bij het woord om haar inderdaad persoonlijk zijn excuus aan te bieden. “Ik weet dat je er niet om vroeg, maar het is belangrijk. Ik bied mijn verontschuldigingen aan voor mijn aandeel daarin en voor dat ik daar aan meedeed.”

Ook ‘speelde’ Azaria Dr. Hibbert, die zwart is. Ook daar voelt hij zich enorm schuldig over. Want als blanke stemacteur mag je blijkbaar alleen maar blanke karakters spelen. Geschift.

Vorig jaar werd al besloten dat Azaria beide Simpsons-rollen niet meer zou inspreken. Daar zijn andere stemacteurs voor ingehuurd – minderheden, net zoals de karakters zelf. “Als het een Indiaans karakter is of een Latinx [ja, zo zei hij dat echt, want het mag niet Latino zijn, dat zou seksistisch zijn, red.] karakter of een zwart karakter, alsjeblieft laat zo’n persoon dan ook de stem ervan zijn. Het is authentieker, ze brengen hun ervaring er naar toe, en laten we geen banen weghalen bij mensen die niet genoeg werk hebben.”

Deze woke-mensen. Ze zijn echt niet goed bij hun hoofd. En het ergste van alles is nog wel dat hun “het spijt me zo, ik ben een geheime racist!”-gezeik eerst en vooral iets is waardoor zij zich beter voelen. Zo’n man als Azaria doet dit omdat hij zich daar goed bij voelt. Het geeft hém het gevoel van morele superioriteit, wat natuurlijk is waarom hij zijn excuses zelfs aanbiedt als helemaal niemand daar om vraagt. En geen lid van een minderheid die er ook maar iets mee opschiet.

Zielepieten, dát zijn het. En nog racistisch ook!