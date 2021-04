Zien! K3 haalt ongenadig hard uit naar coronabeleid De Jonge en Rutte in liedje: ‘ze flikken het keer op keer’

Gisteren waren de dames van K3 te gast bij het programma Even tot hier, een satirische programma. In een bewerkte versie van het nummer ‘10.000 luchtballonnen’ haalden ze hard uit naar het coronabeleid van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Beide heren werden aangepakt op de beloofde versoepelingen die ze keer op keer niet nakomen.

De huidige K3-formatie, binnenkort krijgen we een geheel nieuwe formatie, kreeg de kans om eens goed uit te halen naar het inconsistente Nederlandse coronabeleid. Op een prachtige manier wisten ze het nummer ‘10.000 luchtballonnen’ om te toveren naar een kritisch nummer over het coronabeleid.



Zowel Mark Rutte als Hugo de Jonge worden door de dames aangepakt in het nummer:

“Mark en Hugo komen steeds met een plan met een datum erbij. Ze bouwen een schitterend luchtkasteel, maar dan blijkt dat het echt nog niet kan. We waren zo blij, maar die datum blijkt steeds opnieuw irreëel. Telkens weer. Oh, ze flikken het keer op keer.”

K3 had flink wat kritiek te uiten op het coronabeleid. Het ontbreekt keer op keer aan perspectief, en als het kabinet eens met een datum komt dan krijgt Nederland enkele dagen later alweer te horen dat het ‘hoogst onzeker’ is of die datum wel reëel is. K3 nam dit geflipflop even goed op de hak:

“Want ze bieden ons zo graag perspectief opdat alles weer mag. Weer een worst voor mijn neus, jongens allemachtig. Wij zijn toch niet dom en naïef: zo’n onhaalbare dag, nou dat vinden zelfs wij superkinderachtig. Kap es man, met je knullige stappenplan.”