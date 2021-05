Aangifte tegen Sigrid Kaag (D66) door oud-politicus Lucas Hartong (PVV): ‘Financiering terrorisme’

Oud-Europarlementariër voor de PVV Lucas Hartong is he-le-maal klaar met de steun van minister Sigrid Kaag (D66) voor terreurorganisaties in de Palestijnse gebieden. Daarom heeft hij de voormalige politicus aangifte tegen haar gedaan. Hij doet dit op basis van Artikel 421 Wetboek van Strafrecht: de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme.

Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag is de afgelopen weken fel bekritiseerd door mensen die Israël een warm hart toedragen. Zij heeft immers besloten dat Nederland doorgaat met het financieel steunen van de Palestijnen, terwijl allesbehalve kan worden uitgesloten dat ons belastinggeld door die Palestijnen vervolgens gebruikt wordt om terroristische acties uit te voeren.

Oud-Europarlementariër voor de PVV Lucas Hartong is één van de mensen die fel tegen het ontwikkelingsgeld voor de Palestijnen is. Op Twitter laat hij nu weten dat hij zojuist aangifte heeft gedaan tegen minister Kaag “en verzocht om vervolging.” De politie Middelharnis heeft hem, zegt hij, “zeer correct geholpen.” Nu is het “wachten op [de] reactie [van het] OM.”

Zojuist aangifte gedaan tegen minister Kaag op basis van Artikel 421 Wetboek van Strafecht (financieren van terrorisme) en verzocht om vervolging. Zeer correct geholpen door politie Middelharnis. Nu wachten op reactie OM. cc @wierdduk pic.twitter.com/X75D7CYt8J — Lucas Hartong (@LucasHartong) May 31, 2021

In twee vervolgtweets deelt hij zijn precieze aangifte:

Het belangrijkste punt wordt gemaakt in punt 5: “Uit o.a. deze informatie wordt duidelijk dat de minister, ondanks herhaalde waarschuwingen uit betrouwbare en gezaghebbende bron, toch financiering is blijven geven aan de Palestijnse organisaties, terwijl zij weet had van (mogelijke) terroristische verbanden.”

Zo. Een prima actie! Want het financieren van terroristen is écht volstrekt onacceptabel, zeker als dat met Nederlands belastinggeld gebeurt. Of het Openbaar Ministerie de aangifte omzet in een vervolging van minister Kaag, dan wel seponeert, horen we ongetwijfeld binnen enkele weken.