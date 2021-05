Alles voor het geld! Mondkapjesslijter Sywert van Lienden ‘probeerde via Pieter Omtzigt een grote order binnen te slepen’

Het opportunisme van Sywert van Lienden lijkt onderhand van ongekende proporties te zijn. Want hij zou via zijn mede-CDA’er Pieter Omtzigt geprobeerd hebben een nieuwe grote order binnen te slepen van de Nederlandse overheid. Omtzigt gaf de informatie door aan Mark Rutte, die maar moest kijken wat er mee gebeurde. Let wel, Van Lienden bleef ook toen nog zwijgen over de commerciële belangen die hij bij de zaak had.

Het nieuws hierover wordt vandaag naar buiten gebracht door de Volkskrant, één van de twee kranten die de laatste tijd bezig is om Van Liendens zakelijke bezigheden in het daglicht te brengen. Of eigenlijk, te dúwen.

De Volkskrant baseert zich op een stuk dat de krant nu in handen heeft. In dat stuk biedt Van Lienden de overheid aan om nog eens 80 miljoen mondkapjes te leveren bovenop de 40 miljoen die hij al eerder geleverd had voor 100,8 miljoen euro (!).

In het stuk van 15-kantjes schrijft Van Lienden dat zijn “charitatieve” instelling Hulptroepen Alliantie 40 miljoen kapjes levert aan de staat. Wat hij daarbij vergat te melden is dat hij die actie op naam had laten zetten van Relief Goods Alliance, een commercieel bedrijf “waarbij alle mogelijke opbrengsten naar de opiniemaker en zijn twee compagnons zouden vloeien. Dat wordt nergens vermeld in het stuk.”

Natuurlijk zit Pieter Omtzigt momenteel ziek thuis. Hij kan dus niet reageren op dit nieuws dat hem ook impliceert. Maar een woordvoerder van het CDA laat weten dat ook de partij dacht dat Van Lienden helemaal charitatief handelde. “De CDA-fractie was niet op de hoogte van enig winstoogmerk en wij zijn ervan uitgegaan dat het op non-profitbasis gebeurde,” aldus de woordvoerder. Daarom is het document doorgegeven met de idee dat het nuttig zou kunnen zijn voor Nederland.

Ook Van Lienden zegt dat Omtzigt niet op de hoogte was van zijn “commerciële” bedrijf. En, stelt hij voor de goede orde nog maar een keer, het zou gaan om een “non-profitaanbod hoe je met medische mondkapjes de samenleving kunt ondersteunen.”

Natuurlijk neemt de kritiek op van Lienden nu hand over hand toe. Want door zich als empathische filantroop te presenteren kreeg hij veel goodwill en zelfs orders. Daarnaast was hij juist vanwege die houding een graag geziene gast in talkshows, en had hij ook nog eens een groot bereik op sociale media. Het ministerie van VWS was daar, aldus de Volkskracht, “beducht voor.”

En nu komt het meest veelzeggende van allemaal: Van Lienden was slechts één van de vele ondernemers die een aanbieding deden aan de overheid om mondkapjes te regelen – ook op zeer grote schaal. In totaal zijn er maar liefst 23.000 aanbiedingen gedaan. Maar de orders zijn naar Van Lienden gegaan omdat… Nou ja, dat weet niemand. Het ministerie geeft daar geen duidelijkheid over. Want het is toch een beetje gek dat een bedrijf dat net is opgericht en nul ervaring heeft met mondkapjes zomaar even voor 100,8 miljoen euro kapjes mag leveren, terwijl alle andere bedrijven en ondernemers genegeerd worden.

Je zou bijna denken dat het een CDA-onderonsje was. Maar dat zal toch niet? Want zo werkt het niet in een vrij, open land met een goed functionerende democratie als Nederland. Toch? Haha.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Je gaat bijna denken dat we in een bananenmonarchie leven, he?