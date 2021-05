Antiracisten woedend op Albert Heijn over broccoli-advertentie Songfestival: ‘de gevoelens van zwarte mensen worden genegeerd’

Supermarktketen Albert Heijn heeft zich niet populair weten te maken bij de antiracisme-activisten in Nederland. Om handig in te spelen op het aankomende Songfestival had de supermarkt een ‘aanhaakadvertentie’ geplaatst met de verwijzing naar broccoli. Surinaamse Nederlanders voelen zich geschoffeerd omdat men voorbij gaat aan de betekenis van het nummer Birth Of A New Age en ergeren zich aan de supermarktketen die winst probeert te maken met een satirisch aftreksel.

Grappen maken is tegenwoordig verboden, als het aan de deugende antiracisten in Nederland ligt. De Songfestivalinzending Birth Of A New Age bevat het volgende zinnetje waar Albert Heijn inspiratie voor hun nieuwe advertentie vandaan haalde: “Yu no man broko mi”.

Veel Nederlanders hoorden hier echter iets anders in, en verdraaide de desbetreffende zin, op grappige wijze, naar ‘I don’t like broccoli’. De supermarktketen dacht hier handig op in te spelen door er een ‘inhaakadvertentie’ aan te wijden. Dat hadden ze beter niet kunnen doen; de antiracisten in Nederland zijn op hun teentjes getrapt. Tegenover het AD laat Mitchell Esajas, bekend van de BLM-protesten in Nederland en The Black Archives, weten dat men de Surinaamse cultuur en slavernijverleden zo belachelijk maakt. Men gaat voorbij aan de diepe betekenis van de originele zin, door er nu een lacherige frase van te maken. Hij zegt er het volgende over:

“Net als in het begin van de Zwarte Piet-discussie doen bedrijven alsof er niks aan de hand is. Commerciële belangen zegevieren, de gevoelens van zwarte mensen worden genegeerd.”

Omdat de Albert Heijn natuurlijk vreesde voor een backlash hebben ze snel hun excuses aangeboden voor de advertentie. De blauwe supermarktketen benadrukte hartstikke inclusief te zijn:

“Het is uiteraard nooit onze bedoeling geweest iemand voor het hoofd te stoten.‘’