BBB-leider Van der Plas over Rutte: ‘Onbegrijpelijk dat hij boosheid Pieter Omtzigt niet snapt, zelfs mijn nichtje van 4 weet hoe het zit’

Caroline van der Plas, Kamerlid namens de partij BBB, vindt demissionair premier Mark Rutte een intrigerende man. Het is volgens Van der Plas een groot raadsel dat Rutte niet snapt waar de boosheid van Omtzigt vandaan komt, terwijl haar kleine nichtje van vier dat zelfs weet.

Bij het NPO-programma Buitenhof vertelde Van der Plas dat ze de premier een intrigerende man vindt. Het ene moment ligt hij zwaar onder vuur, en is het hele land klaar met de premier, en het volgende moment staat hij weer vrolijk naast je. Hoe hij dat doet is toch wel knap, aldus Van der Plas.

'Ik vind het wel een intrigerende man', zegt Caroline van der Plas over Mark Rutte #Buitenhof. 'Ik vraag me af of hij een vakje heeft waar hij dingen makkelijke kan afsluiten en er niet over wil nadenken'. Bijvoorbeeld de vraag over waar Pieter Omtzigts boosheid zit. pic.twitter.com/iUYpq6Epom — Buitenhof (@Buitenhoftv) May 16, 2021

Wat ze alleen niet begrijpt is hoe Rutte kon zeggen dat hij de boosheid van Omtzigt niet begreep. Voor haar is het vrij duidelijk waar die boosheid vandaan komt, ook voor andere Nederlanders is het evident waarom Omtzigt zo boos is. Bij Buitenhof zei ze het volgende over Rutte en de kwestie Omtzigt:

“Ik vraag me wel eens af hoe hij nu precies in elkaar zit. Ik vind het wel een intrigerende man wat dat betreft. Hij kan dus gigantisch veel bagger over zich heen krijgen, heel veel kritiek krijgen, een motie van wantrouwen, die ik zelf twee keer heb gesteund, en echt tien minuten later staat hij weer van ‘hé, hoi Caroline! Hoe is het?’. Ik vraag me af of hij een vakje heeft waar hij dingen makkelijke kan afsluiten en er niet over wil nadenken. En dat zie je aan een aantal affaires die er zijn geweest, ook met Pieter Omtzigt. Ik heb me ontzettend verbaasd dat hij dan vraagt aan Pieter Omtzigt waar zijn boosheid zit. Als hij dat niet meer weet, ik denk dat mijn nichtje van vier op de kleuterschool nog weet waar Pieter Omtzigt die boosheid vandaan heeft.”

Klare taal van de BBB-leider over VVD’er Rutte. Het gebrek aan empathie bij Rutte is soms schokkend, en hoe hij keer op keer al die kritiek, maar ook die affaires, van zich afschudt is nog wel het meest opmerkelijk te noemen. Op dit moment lijkt niks of niemand Rutte te kunnen schaden.