Bemoeizuchtig kabinet stelt helmplicht in voor de snorfiets: “De volgende groep zijn de e-bikes”

Het is en blijft bizar: een overheid die mensen niet tegen ánderen wil beschermen maar tegen zichzelf. Maar blijkbaar moeten we dat maar helemaal normaal vinden. Want het kabinet heeft besloten een helmplicht in te voeren voor de snorfiets. Dat is al erg genoeg, maar wacht, ze doen er nog een schepje bovenop: “De volgende groep zijn de e-bikes.” Wat?

Het kabinet heeft besloten dat snorfietsers een helm moeten gaan dragen. Dit volgt op een jarenlange campagne van medici die al even zo lang pleitten voor deze maatregel.

Zo stuurde een stel gezondheidsexperts de regering drie jaar geleden een zogenaamde “brandbrief” met daarin de oproep om dit te doen. Neuroloog van der Naalt van het UMCG schreef daarover. “De snorfiets is feitelijk een brommer. De voertuigen zijn in de loop der jaren een stuk zwaarder en breder geworden. Alleen de wet veranderde niet mee. In mijn praktijk zie ik veel mensen met hersenletsel na een scooterongeval. Als ze een helm op hadden gehad, zou dit een hoop schelen. De helft rijdt ook harder dan 25 kilometer per uur; dan is het effect nog dramatischer als je op de grond valt,” aldus deze expert.

Dat is allemaal leuk en aardig, natuurlijk. En ja, het is ook heel normaal dat een medicus hier voor dit soort maatregelen pleit. Dat kan. Maar dat het kabinet erin meegaat is natuurlijk iets heel anders. Want medici zijn er om mensen te beschermen, ook tegen zichzelf. Maar kabinetten niet. Een kabinet is er om mensen in staat te stellen in vrijheid te leven – en dus om die vrijheid te beschermen. Als politicus is het enige juiste antwoord dus op zo’n brandbrief: ‘Als jullie medici er iets aan willen doen, prima. Begin een campagne. Praat met mensen. Maar wij kunnen het niet verplichten omdat dit de verantwoordelijkheid is van mensen zelf.’

Maar nee. Dat wordt niet gezegd.

En kijk. Van der Naalt en haar mede-medici zijn nog niet klaar. “Nu alle e-bikes nog,” zegt Van der Naalt in het AD. “Dat wordt de volgende groep. Want ook deze tweewielers gaan hard, vaak harder dan 25 kilometer per uur. De gevolgen van valpartijen met deze e-bikes zien wij in het ziekenhuis. Vooral ouderen die minder balans hebben en kwetsbaarder zijn, lopen grote kans op langdurig hersenletsel.”

Misschien dat medici eens op moeten houden met de sterke arm van de wet te gebruiken om mensen tegen zichzelf te beschermen. En dat het kabinet dit soort types per direct naar de deur kan wijzen. Want laten we wel wezen, als ze dit nu gaan doen met e-bikes, volgt er natuurlijk uiteindelijk ook gewoon een helmplicht voor op de normale fiets. En ook nog voetgangers? Wie weet!