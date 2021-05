Betuttelend Ministerie van Volksgezondheid komt met meest infantiele campagne ooit: ‘Snij vormpjes in de groenten’

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn ze he-le-maal de weg kwijt. Ze wilden een campagne lanceren die ervoor moet zorgen dat mensen fitter worden, maar infantieler dan dit wordt het niet: “Snij eens vormpjes in de groenten”, valt te lezen op fitopjouwmanier.nl.

De website bestaat ‘vrolijke’, laagdrempelige tips en tricks voor mensen die ‘op een leuke manier’ fitter willen worden. Zelf omschrijft de overheid het als volgt:

“Om je fitter te voelen hoef je niet meteen heel je leven om te gooien. Kleine veranderingen in je leefstijl kunnen al binnen een paar weken effect hebben op je weerstand. Met een betere weerstand voel je je meestal fitter en vaak ben je beter beschermd tegen ziekmakers, zoals het coronavirus. Met deze campagne nodigen we je uit om te kijken welke veranderingen bij jou passen. Zodat je makkelijker gezonde keuzes kunt maken.”

Maar wie op de website kijkt klauwt waarschijnlijk eerder z’n eigen ogen uit. Moet je toch eens kijken wat een drama:

Het was allang duidelijk dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het afgelopen jaar heeft gefaald, maar vandaag is onderstaande campagne gelanceerd met tips voor mentale en fysieke gezondheid. Ik weet niet of ik moet lachen of huilen. pic.twitter.com/LKUcnQDzuF — Tal (@talithaisik) May 20, 2021

En eerlijk waar, dit zijn nog niet eens de ergste slogans. Moet je toch eens kijken wat een ellende:

Misschien zijn er wel duizenden communicatiemedewerkers en pr-specialisten mee bezig geweest, die waarschijnlijk ook nog eens een veel te groot budget hebben meegekregen. En dit is het resultaat: een overheid die je vertelt dat je eens lekker moet gaan stofzuigen in je pauze en staand televisie moet gaan kijken ‘want dat is goed voor je’. En als je je belasting netjes op tijd betaalt krijg je misschien ook nog een verhaaltje voorgelezen door een ambtenaar van de gemeente. Mijn god zeg…