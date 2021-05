Woede alom: Ikea Delft “experimenteert” met speciale gele sticker voor mondkapjesloze klanten

Zondag ging een foto viraal die een klant van de Ikea in Delft had gemaakt bij het pand. Want, wat bleek, als je géén mondkapje droeg lag er een gele sticker met het woord “uitzondering” erop klaar voor je. Waar we eerst nog dachten aan een mogelijk nepnieuwsverhaal bleek het écht waar te zijn. Het ging volgens Ikea om “een experiment” waarmee men in Delft meteen gestopt is toen Twitteraars zo woedend reageerden.



Gisteravond ging heel Twitter los op Ikea. Want een klant van de zaak in Delft kreeg een stickervel met daarop gele stickers in de vorm van mondkapjes. Op die stickers was het woord “Uitzondering” geschreven. Met andere woorden, mensen zonder mondkapje konden die op doen om te laten zien dat ze om wat voor reden dan ook een “uitzondering” waren en geen mondkapje op hoeven.

Het deed enkele twitteraars denken aan een ander geel symbool dat joden 80 jaar geleden gedwongen moesten opdoen.

IKEA in Nederland, waar je een gele ster euh mondkapje stikker op je jas moet plakken als je geen mondkapje wil/kan dragen pic.twitter.com/JISXb73KLe — 🇸🇪 (@bloemen_meis) May 9, 2021

Ikea heeft zojuist de Gele Ster heringetroduceert, voor iedereen die geen mondkapje wil dragen moet de gele sticker zichtbaar op de jas plakken.

Dit komt keihard binnen en ik kan ik beschrijven wat ik nu voel.#BoycotIkea — Elisheva ✡ (@Elisheva2021) May 9, 2021

Bij Ikea Delft mag je bij binnenkomst je melden als je een ontheffing van het mondkapje hebt. Daarna dien je een GELE sticker (gemaakt door ikea) op je jas te plakken zodat anderen kunnen zien dat je een ontheffing voor het mondkapje hebt.

Iemand er bekend mee of dit bij pic.twitter.com/m4aCLzFP0e — Erna Schoonderbeek- Heijster (@ErnaSchoonderbe) May 9, 2021

En zo ging de verontwaardiging en boosheid van het opmerkelijke beleid van IKEA lang door op Twitter. De vraag was dan ook: heeft IKEA dit schurende beleid bewust ingevoerd, of is hier sprake van een misser door een of andere lokale manager van de Zweedse meubelgigant?

De ophef is er in ieder geval niet minder om, en ook wij zijn dan ook heel erg nieuwsgierig naar een passende reactie van IKEA – maar die bleef gisteravond nog uit.

Vandaag is er wel een reactie geweest, telefonisch, en ook aan andere media. Tegen Metro laat een woordvoerder weten dat ze dit “heel erg vervelend” vinden. “We bieden onze excuses aan voor dit incident. Klanten konden op geheel vrijwillige basis, een sticker opplakken. Dat was alleen bij de vestiging in Delft zo, en zij zijn er na de ophef ook meteen mee gestopt.”

Het was een experiment dat uitgevoerd werd in Delft omdat dat wel gezien wordt als een “concept store,” waar ze meer van dit soort dingen “uitproberen.” Na de ophef van gisteren zijn ze daar dus mee gestopt.