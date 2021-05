Big Brother is watching you, zelfs als je de bondskanselier Merkel bent: Denemarken en VS bespioneerden samen

Een nieuwe dag, een nieuwe controverse omtrent overheden die wel héél ver gaan wat betreft spionage. Het gaat voor de verandering niet om onschuldige burgers die bespioneerd werden door de eigen inlichtingendienst (of krijgsmacht, zoals bij ons), maar om buitenlandse staatshoofden die bespioneerd werden door Amerikaanse én Deense diensten. Het belangrijkste doelwit van hun praktijken was de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

De media hebben weer eens voor een flinke bom gezorgd in de internationale relaties. Want Deense en Europese media berichten dat de VS diverse Europese politici, waaronder Frau Merkel, van 2012-2014 bespioneerd hebben. Daarbij kregen de Amerikanen hulp van hun collega’s uit Denemarken. Da’s interessant, want Denemarken is natuurlijk ook een EU-land. Een EU-land hielp dus een niet-EU-land EU-politici te bespioneren. Heel verbroederend, zo’n Europese Unie!

Volgens de media werkte de Deense geheime dienst bewust en actief mee aan het spionagegedrag van onze Amerikaanse bondgenoten. De Deense minister van Defensie Trine Bramsen, die in juni 2019 aantrad, zou er in 2020 over geïnformeerd zijn. Maar de Deense regering (voor zijn aantreden) al op zijn minst in 2015.

Indien je je afvraagt over welk soort materiaal de spionagediensten de beschikking hadden: “sms’jes, telefoonoproepen en internetverkeer, inclusief zoekopdrachten, chats en e-maildiensten.” Het gaat dus écht om significante informatie.

De NSA (Amerika) en de Deense militaire inlichtingendienst deden dit door gebruik te maken van het Europese netwerk van internetkabels. Belangrijke knooppunten daarvan liggen in Denemarken. De kabels gaan onder meer naar het VK, Nederland (hallo!), Duitsland, Zweden en Noorwegen.

Heerlijk dus.

Natuurlijk is het op zich niet eens zo gek dat Amerika buitenlandse leiders bespioneert. Maar de wijze waarop dit gebeurd is is wel héél extreem. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het land geholpen werd door Denemarken, een land dat toch echt deel uitmaakt van de Europese Unie, en dat zich daarom op geen enkele manier dan ook zou moeten verbinden aan zo’n project – ook niet als het op eigen initiatief was van de inlichtingendienst in kwestie.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit is onacceptabel wangedrag van een bondgenoot én van een EU-lidstaat. Er moet daarom in actie worden gekomen door de rest van de EU. Er moet duidelijk worden gemaakt dat je Europese leiders niet zomaar straffeloos kan bespioneren – zeker niet als mede-EU-land.