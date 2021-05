BIJ1-jongerenorganisatie: ‘Rutte kiest kant van apartheid, met zijn koloniale en imperialistische gedachtegoed’

Waar Sylvana Simons hard haar best doen om BIJ1 goed over te laten komen (zolang het niet over identiteitspolitiek gaat), boort jongerenpartij Radicaal dat direct weer de grond in. Dit clubje reageert op het Twitterbericht van demissionair premier Rutte over het conflict tussen Israël en Gaza, en zet Rutte weg als iemand met ‘koloniaal en imperialistisch gedachtegoed’.

Hier de ronduit beschamende tweet van de jongerenpartij:

De demissionaire @MinPres van Nederland kiest de kant van apartheid en vindt het doodnormaal dat de Palestijnen geterroriseerd en uitgeroeid worden. Maar dat zijn we allang gewend met zijn eigen koloniale en imperialistische gedachtegoed. Fuck jou https://t.co/kQOqtoiAGN — Radicaal (@PJO_Radicaal) May 14, 2021

Rutte zegt in zijn tweet het volgende: “Ik ben zeer bezorgd over het aanhoudende geweld in Israël en Gaza. Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit.”

Radicaal reageert daar op met de volgende opmerking: “De demissionaire minister-president van Nederland kiest de kant van apartheid en vindt het doodnormaal dat de Palestijnen geterroriseerd en uitgeroeid worden. Maar dat zijn we allang gewend met zijn eigen koloniale en imperialistische gedachtegoed.” Vervolgens schelden ze er nog achteraan.

De ideologische bubbel waar deze jongeren in verkeren moet echt hermetisch zijn afgesloten. Kennelijk is het binnen dat wereldje nodig om de termen ‘koloniaal’ en ‘imperialistisch’ in je kritiek te verwerken, zodat je aan de achterban kunt laten zien hoe erg je het niet met Rutte eens bent. Je kunt namelijk veel over de man zeggen, maar niemand heeft hem nog kunnen betrappen op het willen stichten van een nieuwe Nederlandse kolonie, laat staan een rijksuitbreiding.

BIJ1 mag zich zo langzamerhand wel eens af beginnen te vragen of ze nog langer geassocieerd willen worden met dit extreemlinkse jongerenpartijtje.