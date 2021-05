BIJ1 steunt actieplan voor centraal stellen aanpak racisme in regeerakkoord: ”De tijd is nu!”

Meer dan honderd actiegroepen hebben een oproep gedaan aan informateur Mariëtte Hamer om institutioneel racisme en discriminatie een centrale plaats te geven in het regeerakkoord. De woke-rebellen van BIJ1 onderstrepen deze oproep, volgens de partij is de tijd aangebroken om dit centraal te stellen.

De actiegroepen, waar onder meer Comité 21 maart, Zwart Manifest, Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie samen een collectief vormen, hebben gezamenlijk een brief verstuurd naar de informateur. Ze komen met een actieplan bestaande uit elf punten om het institutionele racisme in Nederland aan te pakken, dat laat het Parool weten.

De politieke partij BIJ1 gaat natuurlijk gretig akkoord met de inhoud van deze oproep. Ook zij menen dat Nederland een tot op het bot racistisch land is. Zoals Wilders eerder al terecht zei, was dat afgelopen weekend goed te zien. Jodenhaat was op tal van plekken in Nederland, en de rest van West-Europa, te zien. Helaas nemen dit soort actieclubjes het eerder op voor de ‘vredelievende’ pro-Palestijnse demonstranten. Het is dus, vooral op dit moment, een nogal ongeloofwaardige oproep van de zelfbenoemde antiracisten in Nederland.

BIJ1 steunt dit actieplan van harte. Al tijdens de campagne maar ook in de formatiegesprekken maakt @SylvanaBIJ1 zich hard voor het bestrijden van institutioneel racisme, etnisch profileren en discriminatie in alle lagen van de samenleving. De tijd is nu!https://t.co/lfhGksRqkp — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) May 18, 2021

Uiteraard schuwt BIJ1 een beetje politiek opportunisme niet. Ze krijgen nu weer een gouden kans om Nederland weg te zetten als een institutioneel racistisch land.