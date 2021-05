Wilders (PVV) woedend over pro-Palestijnse demonstraties: ‘de afgelopen dagen laten zien wat tientallen jaren islamitische massa-immigratie ons heeft gebracht’

PVV-voorman Geert Wilders kan de tal van pro-Palestijnse demonstraties maar moeilijk accepteren. Volgens de PVV-leider zien we het resultaat van decennialange massa-immigratie: “antisemitisme, Israël-haat, nul integratie en een totale afkeer van onze waarden”, aldus Wilders.

De afgelopen dagen waren er verscheidene demonstraties in Nederland en West-Europa, mensen gingen de straten op om hun steun uit te spreken voor een ‘vrij Palestina’. Veelal werden de terreurdaden van Hamas vergoelijkt bij dit soort demonstraties. Voor Wilders is dit dan ook een reden om extra kritisch te zijn om de “islamitische massa-immigratie” van de afgelopen decennia. Volgens de PVV-voorman hebben we massaal antisemitisme en Israël-haat naar het Westen gehaald.

Alle demonstraties in Nederland en de rest van (West-)Europa de afgelopen dagen laten zien wat tientallen jaren islamitische massa-immigratie ons heeft gebracht: antisemitisme, Israël-haat, nul integratie en een totale afkeer van onze waarden. #Israel #ISupportIsrael #Wilders — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 16, 2021

Ook in Nederland is de afkeer van Israël goed zichtbaar. De daden van Hamas worden goedgepraat, en men praat over deze terroristische club alsof het een stel helden zijn. Politici van partijen flirten met antisemitische demonstraties en clubjes – zoals de jongeren van BIJ1 en een bestuurslid van de PvdA Den Haag.

Voor de pro-Israël lieden in ons land is het treurige week, de Israël-haat tiert welig in het Westen. Onderstaande demonstraties laat een treurig beeld zien:

Allah Akbar inclusief terroristenvlag. Gaat lekker bij de #palestinademo. Ik dacht dat dit conflict niet over religie ging? pic.twitter.com/vi5yxRBIPK — Sonny Spek (@sonnyspek) May 16, 2021

Vrijdag werd de antisemitische Khaybar-leus gescandeerd in Utrecht.

Het is onacceptabel dat het demonstratierecht wordt misbruikt om Jodenhaat te verspreiden! https://t.co/XjsJ1GwYca — CIDI (@CIDI_nieuws) May 16, 2021

Ondertussen was de Israël-haat in andere westerse landen ook goed zichtbaar:

Ze haten joden!!! Neo-Nazi's en Islamisten naderen elkaar als een hoefijzer in hun jodenhaat! https://t.co/PUZnP9bCla — Afshin Ellian (@AfshinEllian1) May 16, 2021