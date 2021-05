Martin Bosma (PVV) woedend op PvdA: ‘Partij maakt officieel deel uit van manifestatie vol jodenhaat’

PVV-Kamerlid Martin Bosma is niet te spreken over de PvdA. Nota bene een bestuurslid van de Haagse PvdA sprak gisteren op een pro-Palestina manifestatie. Wat voor het PVV-Kamerlid onacceptabel is. De huidige PvdA is niet meer te vergelijken met Dreesiaanse PvdA van weleer. Bosma wil hier zeker vragen over gaan stellen bij het eerstvolgende Kamerdebat over discriminatie.

Bechir Louhichi, bestuurslid van de PvdA Den Haag, was gisteren een van de sprekers bij een pro-Palestijnse demonstratie. Louhichi sprak over het volgende: “De strekking van mijn verhaal is een blijft dat je geen recht kan dragen als je niet tegen onrecht opkomt en je zult nooit vrede realiseren als je niet tegen oorlog bent.”

Vandaag was ik bij een demonstratie tegen wat nu in Palestina gaande is. Ik heb de mengde toe gesproken. De strekking van mijn verhaal is een blijft dat je geen recht kan dragen als je niet tegen onrecht opkomt en je zult nooit vrede realiseren als je niet tegen oorlog bent. pic.twitter.com/6UHK2J5K6P — Bechir Louhichi (@BechirLouhichi) May 15, 2021

PvdA’er Louhichi is dus van mening dat de terroristen van Hamas opkomen tegen ‘onrecht’. Wat zijn pleidooi nog ongeloofwaardiger maakt; Hamas escaleert de hele situatie door keer op keer bewust raketten op steden af te vuren in de hoop dat de Iron Dome niet alles kan onderscheppen. Dat het leger van Israël vervolgens Hamas-doelwitten terug aanvalt is niet heel verwonderlijk. Misschien moet Louhichi de lieden van Hamas gaan uitleggen dat oorlog niet het antwoord is.

Voor Bosma was de manifestatie niets meer dan een door Jodenhaat gedreven demonstratie. En het Kamerlid is dan ook niet te spreken over het feit dat uitgerekend een bestuurslid van de PvdA op zo’n manifestatie loopt te prediken over “vrede”.

De @PvdA maakt officieel deel uit van deze manifestatie vol jodenhaat.

De partij van Willem Drees. Even onthouden voor mijn volgende Kamerdebat over discriminatie. https://t.co/5O1WdIG8XG — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) May 16, 2021

De sociaaldemocraten kunnen hun borst gaan natmaken voor een pittig betoog van Bosma in de Tweede Kamer.