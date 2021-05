Jongerenclub BIJ1 promoot antisemitisme en haalt uit naar Israël: ‘Etnische zuivering en bezetting begon al in 1948’

De geharde woke-jongeren van BIJ1, Radicaal, hebben zich ook uitgesproken over het uit de hand lopende conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Volgens Radicaal zijn de huidige tegenaanvallen van Israël typerend voor de geschiedenis van de Palestijnen, die volgens de jongerenclub al sinds 1948 slachtoffer zijn van een “etnische zuivering.”



Zoals te verwachten viel neemt de politieke jongeren organisatie Radicaal het typische hard-linkse standpunt in dat Israël het bron van al het kwaad in het Midden-Oosten zou zijn. De huidige acties van Israël staan in de lijn der geschiedenis; een enorm eenzijdige geschiedenis waarin Israël keer op keer als dé agressor wordt neergezet. Ongeacht welke terreuracties er tegen de Joodse staat worden uitgevoerd.

Steun de Palestijnse strijd! Sta solidair met Palestijnse activisten en neem deel aan de BDS-beweging. pic.twitter.com/sOIDBFS7cV — Radicaal (@PJO_Radicaal) May 12, 2021

Radicaal weet het verhaal weer zo te spinnen dat de Palestijnen als de slachtoffers neer te zetten. Voor het gemak laten ze weg dat Hamas zélf begon met honderden raketten afvuren op Israël, waarop het leger besloot hard terug te slaan door enkele Hamas-doelwitten te raken.

Om het nog erger te maken roept de jongerenclub op om deel te nemen aan BDS-acties. BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties) is een club die in Duitsland wordt gezien als hoogst antisemitisch. In 2019 werd de club bestempeld als een groep antisemieten door het Duitse parlement.

Waarschijnlijk kan het de woke-bende bij Bij1’s Radicaal weinig schelen. Hun afkeer jegens Israël is zo groot dat ze gewoonweg onzin zitten te verkopen om hun punt te maken. En daarbij schuwen ze het niet om duistere, antisemitische clubs te promoten. En dit zit tegenwoordig in het Nederlands parlement: ronduit schandalig.