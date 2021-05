BIJ1 zoekt ‘gehandicapte en dikke mensen’ om nieuwe partijafdeling op te richten

BIJ1, de politieke partij van Sylvana Simons, is op zoek naar mensen met overgewicht of handicaps om een nieuwe afdeling van de partij op te zetten in het Zuid-Hollandse Delft. Dat laat de partij weten via social media, waar een lijstje met “gemarginaliseerde” groepen gegeven wordt. Zij verdienen de voorkeur om mee te helpen bij het uitbouwen van de partij die sinds maart in de Tweede Kamer vertegenwoordigd is.

De kersverse afdeling BIJ1 Delft schrijft: “Hallo! Wij zoeken BIJ1’ers uit Delft en omgeving die een rol willen spelen in de oprichting van een afdeling. Vooral ook gehandicapte, dikke, queer, Zwarte mensen en mensen van kleur en mensen uit gemarginaliseerde posities.”

Behalve bovengenoemde eigenschappen, wordt ook gevraagd naar een inzet voor “radicale gelijkwaardigheid,” “economische rechtvaardigheid” en “solidariteit.”

Aan het eind van de maand wil de partij beginnen met het selecteren van mensen.