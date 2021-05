Bijwerking coronavaccin voor mensen met fillers: zwellingen in het gezicht

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een nieuwe bijwerking van in ieder geval het Pfizer-vaccin tegen het coronavirus gevonden: mensen die fillers in hun gezicht hebben, kunnen te maken krijgen met zwellingen. Het zijn grote uitzonderingen en eenvoudig te behandelen, maar het EMA schrijft desalniettemin dat een “oorzakelijk verband” op z’n minst een “redelijke mogelijkheid” is. Dat schrijft De Telegraaf.

De bijsluiter van het Pfizer-vaccin wordt aangepast om de vermoedelijke bijwerking te noteren. Ook de prik van Moderna kan hetzelfde resultaat geven, leren meldingen uit het buitenland.