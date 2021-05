Bizar! Liane den Haan verlaat 50Plus maar neemt haar Kamerzetel mee: “Ik blijf senioren een krachtige stem geven”

Ophef! 50Plus-fractievoorzitter Liane den Haan is niet langer fractievoorzitter van de partij waarvoor ze slechts anderhalve maand geleden gekozen werd. Ze stapt eruit en neemt haar zetel mee. Nou had de partij maar één zetel en was er voor haar dus niets om “voorzitter” van te zijn behalve van zichzelf, maar toch. Want, laat ze weten op Twitter, ze verlaat de partij. En die zetel? Daar mag Jan Nagel fijn naar fluiten.

Als lijsttrekker van 50Plus lag Liane den Haan behoorlijk onder vuur, omdat ze eigenlijk een D66’er was met een lichte focus op ouderen. Veel oude 50Plussers voelden zich daar niet lekker bij en vroegen zich af of ze wel te vertrouwen was. Nou, het antwoord is nu voor iedereen zichtbaar. Want Den Haan laat vandaag weten dat ze opstapt bij de partij. Ze wil niets meer te maken hebben met 50Plus. Maar de Kamerzetel die de partij kreeg bij de verkiezingen houdt ze. Want, vindt ze, die komt haar eigenlijk toe, niet de partij.

“Ik blijf als volksvertegenwoordiger senioren een krachtige stem geven, maar niet langer onder de vlag 50Plus,” zegt Den Haan. “Samen met mijn geweldige medewerkers en veel anderen zullen wij ons de komende vier jaar hard maken voor een Nederland waarin het fijn ouder worden is.”

Ik blijf als volksvertegenwoordiger #senioren een krachtige stem geven, maar niet langer onder de vlag van 50PLUS. Samen met mijn geweldige medewerkers en veel anderen zullen wij ons de komende 4 jaar hard maken voor een #Nederland waarin het fijn ouder worden is. 👇 pic.twitter.com/uREtK3rMYC — Liane den Haan (@LianedenHaan) May 6, 2021

Het is ongekend dat zoiets gebeurt – zeker in een fractie van één – maar eigenlijk zag iedereen dit natuurlijk al van verre aankomen. Den Haan gedroeg zich als een dictator, wat haar niet in dankbaarheid werd afgenomen door de kern van de partij, en het was al snel na 17 maart duidelijk dat ze heel graag dicht aanschurkt tegen de zittende macht. Ook dat vonden de overige partijleden minder plezant, juist omdat die ouderen de afgelopen elf jaar onder Mark Ruttes bewind steeds weer het kind van de rekening zijn geweest.

Tel daar nog eens bij dat het al jarenlang onrustig was bij 50Plus, met onder meer Henk Krol die vorig jaar óók uit de partij stapte en voor zichzelf begon (wat een grote faalactie bleek te zijn uiteindelijk), en we kunnen alleen maar concluderen dat dit en heel passend einde is voor deze partij. Voor het eerst sinds 2012 maakt 50PLUS geen deel meer uit van de politieke constellatie in Den Haag.