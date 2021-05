Bizar! Overheid wil 600 migranten in klein dorpje met maar 25 inwoners proppen: ‘We voorzien grote problemen’

Het is ongekend wat er in Gelderland aan het gebeuren is. Een buurtschap in de buurt van Ede, Deelen geheten, wordt vermoedelijk binnenkort “verrijkt” met een azc. Dat is sowieso al geschift. Maar wacht, het kan nóg gekker. Want de opvang moet maar liefst 400 arbeidsmigranten en 200 asielzoekers een home away from home bieden. Dat zijn dus 600 buitenlanders, zo, even pardoes in een gemeenschap van welgeteld 25 allochtonen.

Waarom een mens zou willen wonen in een buurtschap met maar 25 inwoners is mij een raadsel, maar blijkbaar zijn er mensen die het geweldig vinden in Deelen, nabij Ede. Lekker rustig, en zo.

Helaas voor die arme mensen wordt die rust totaal en compleet verstoord als het aan de autoriteiten ligt. Want op het voormalige terrein van zorggroep Hoenderloo wil de overheid een azc neerzetten. En dan niet een azc’tje voor een man of tien, nee. Er moeten maar liefst 600 migranten (tijdelijk) in komen te leven: 400 arbeidsmigranten en 200 asielzoekers.

Bewoners van de ieniemienie gemeenschap vinden dat natuurlijk volstrekt belachelijk. Ze proberen het dan ook met man en macht (of, nou ja, met man en paard) tegen te houden. Maar ze weten: de kans dat ze daar in slagen is minimaal. “Waarschijnlijk trekken wij, als kleine gemeenschap, straks aan het kortste eind,” zegt één van de bewoners tegen de regionale krant.

“Het voelt alsof we niet serieus worden genomen,” aldus Evyta Hoogkamp die samen met haar man een kersenkraam runt. “Nu wordt er nog met ons gesproken en bekeken of we het eens zijn met het plan. Maar dat is volgens mij een wassen neus: de komst van het opvangcentrum staat volgens mij allang vast.”

Ja, natuurlijk. De gemeente Ede heeft al aangegeven het ge-wel-dig te vinden. Tien jaar lang moet er opvang geboden worden aan arbeidsmigranten uit Oost-Europa, en dan ook nog een stel asielzoekers erbij voor een periode van vijf jaar. Feest. Voor de bobo’s van de gemeente dan. Dat inwoners van het buurtschap daar alleen maar onder gaan lijden zal die figuren een rotzorg zijn. Bouw maar vol, die pittoreske dorpjes!