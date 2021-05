Boerenactiegroep woedend op natuurbeheerders en ondernemers: ‘Alleen boeren behartigen boerenbelang!’

De landbouwsector, natuurbeheer en economische partijen lijken af te stevenen op een samenwerkingsverband om de stikstofcrisis tezamen op te lossen. Verschillenden clubs uit deze sectoren willen samen om tafel gaan om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen. Dit tegen het zere been van de boerenactiegroep Farmers Defence Force; zij menen namelijk dat alleen boeren de boerenbelangen kunnen behartigen.

De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) wil samen met natuurclubjes en ondernemersverenigingen gaan zoeken naar oplossingen voor de stikcrisis. In plaats van elkaar te bestrijden willen ze het gesprek aangaan, dat meldt de NOS. In een gezamenlijke brief schrijven ze het volgende:

“Niet vaak trekken de landbouwsector, natuurbeheer en economische partijen gezamenlijk op. Polarisatie is vaak makkelijker dan samenwerken en verantwoordelijkheid dragen. Maar wij geloven dat we het stikstofprobleem alleen samen kunnen oplossen en hiervoor draagvlak kunnen creëren.”

De geharde boerenactivisten van FDF zijn niet te spreken over dit verbond. Ze zien het als verraad dat er iemand van ‘hun’ sector aan tafel gaat met organisaties vol met “ambtenaren en (oud) politici”. Ze snappen niks van deze actie en vrezen het ergste voor de Nederlandse boer:

“FDF heeft alarmerende berichten ontvangen inzake het verkwanselen van de Nederlandse landbouwsector. Een alliantie van LTO, Bouwend Nederland en milieuorganisaties zou een stikstofplan hebben ontwikkeld dat aan de boeren fors grotere eisen oplegt met betrekking tot de emissiereductie, dan binnen de aangenomen wet. Zodat de bouw kan bouwen. Volgens de beschikbare informatie “moeten de boeren hier blij mee zijn omdat de boeren zelf mogen meepraten en kiezen hoe ze de reductie willen realiseren”.”

LTO kan sowieso al op weinig sympathie rekenen van FDF. De boerenactivisten balen nog steeds als een stekker dat LTO het Landbouw Collectief uit elkaar liet spatten. Veel boeren zijn hier nog steeds woedend over, want zij konden het initiatief – een collectief bestaande uit groepen uit de agrarische sector – wel waarderen. Nu gaat LTO juist om tafel met clubs die van oorsprong niet bepaald bekend staan als ‘pro-boer’. En aangezien LTO de enige ‘boerenbelangenbehartiger’ is in dit verband zullen zij veel moeten slikken. De grote vraag is dan ook of dit nu echt de meest slimme zet was van de landbouworganisatie. Om de boeren echt te helpen zou een gezamenlijk agrarisch collectief gewoon instaat zijn een sterkere lobby op te tuigen.