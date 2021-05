Booking.com kreeg €100 miljoen aan coronasteun, en gaf €28 miljoen uit aan bonussen voor de top

De top van Booking.com heeft zichzelf afgelopen jaar bonussen van in totaal €28 miljoen uitgekeerd, en zelfs de bonusregeling van het bedrijf aangepast om de betalingen plaats te laten vinden. Dit terwijl het bedrijf in totaal €100 miljoen aan coronasteun ontving om te blijven voortbestaan in de crisis. Onder meer via de Nederlandse NOW-regeling.

Dat onthult het NRC Handelsblad.

Booking.com handelt in hotelreserveringen: een sector waar veel verliezen geleden werden in 2020, een jaar van lockdowns en gesloten grenzen. De directie van Booking Holdings gaf zichzelf echter aandelenpakketten mee die in totaal tientallen miljoenen waard zijn, en de komende jaren omgezet kunnen worden in nationale valuta. Ook in Amsterdam werden er flink bonussen uitgekeerd: de meeste werknemers ontvingen tot 80% van hun hoogst mogelijke bonus.

De bedrijfsresultaten gaven echter totaal geen aanleiding voor een buitensporig bonusbeleid: vorig jaar waren er ruim 60% minder boekingen dan in 2019. Er moest voor €3 miljard bezuinigd worden, en werden zo’n 7.000 banen geschrapt. In Amsterdam alleen al moesten 1.000 werknemers op zoek naar nieuw werk.

Het in opspraak geraakte bedrijf zelf houdt vol dat de bonussen nodig waren om bestuurders niet te laten vertrekken naar andere bedrijven: “We zitten in een situatie waarin behoud van talent en sterk leiderschap de hoogste prioriteit heeft om ons te helpen uit de crisis te komen,” wordt het bonusbeleid van Booking.com verdedigd.