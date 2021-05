Bosma (PVV) hekelt woke-schoonmaak van academische instituten: ‘Totale linkse gekte is een feit’

Tot groot afgrijzen van PVV-Kamerlid Martin Bosma gaat de Britse Royal Academy of Music gaat ‘kritisch’ kijken naar zijn eigen collectie in een poging tot een grote schoonmaak. Enkele oude muziekinstrumenten en collectiestukken – zoals onder andere enkele bezittingen van de componist Händel – verdwijnen mogelijk uit de collectie onder het mom van “dekoloniseren”. Bosma is uiterst kritisch op wat hij ziet als een “etnische schoonmaak”.

Alles wat herinnert aan de blanke man moet vernietigd. Etnische schoonmaak. De Britse Royal Academy of Music gaat "dekoloniseren". Daarom gaan oude muziekinstrumenten en bezittingen van componist Händel de deur uit. De totale linkse gekte is een feit. https://t.co/95YJOE8FDd — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) May 25, 2021

Ook in Engeland gaan prestigieuze conservatoriums mee in de woke-gekte. De Royal Academy of Music wil zijn eigen collectie gaan dekoloniseren en alles wat van ‘boze, witte mannen’ was is natuurlijk meteen verdacht in zo’n poging tot dekolonisatie. Deze doorgeslagen zelfhaat heeft nul respect voor de waarde van zijn eigen geschiedenis, want hoe zou een conservatorium het in zijn hoofd kunnen halen om enkele persoonlijke bezittingen van Georg Händel te willen afstoten. PVV’er Bosma ziet dit als een poging om de historie van de blanke man te vernietigen.

Het is te triest voor woorden dat iemand uit het verleden, een tijd waarin, helaas, soms hele ander normen en waarden geldend waren zo obsessief langs de morele meetlat van vandaag de dag wordt gelegd. En het is ook opvallend dat het wél heel vaak blanke mannen zijn. Terwijl praktisch iedereen uit de geschiedenis zou moeten worden ‘gecanceld’ als we door de woke-bril kijken, want wat vroeger de norm was, over de hele wereld, wordt heden ten dage vaak genoeg gezien als barbaars.

Helaas zijn de woke-zeloten alleen obsessief bezig met het wegpoetsen van de westerse geschiedenis. Zoals Bosma terecht stelt is de ‘linkse gekte een feit.’ Wie