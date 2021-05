Caroline van der Plas (BBB) denkt dat ‘radicale’ Rutte prima kan veranderen: ‘Hij is geen eikel’

Weinig oppositieleden hebben gisteravond bij Nieuwsuur dingen uit de mond van premier Rutte gehoord die hen veel vertrouwen geven dat de VVD-voorman daadwerkelijk over radicale ideeën bezit. PvdA-leider Lilianne Ploumen was vernietigend, en ook Wilders was niet mals.

Gematigd positief was echter BBB-voorvrouw Caroline van der Plas, die Ruttes ideeën weliswaar te boek stelde als “niet spannend,” maar ook de premier persoonlijk best te pruimen vindt: “Ik vind Rutte geen eikel,” zegt ze tegen BNR-correspondent Thomas van Groningen.

Overigens meent Van der Plas zelf geen radicale ideeën te bezitten: “Ik heb helemaal geen radicale ideeën, jullie noemen ze radicaal.”