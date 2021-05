Caroline van der Plas (BBB) getergd: ‘Wel miljarden overmaken aan KLM maar slachtoffers schietpartij Alphen wachten nog steeds!’

De slachtoffers – of familie ervan – van het schietdrama in Alphen aan den Rijn wachten nog steeds op hun schadevergoedingen. Caroline van der Plas, fractieleider van de nieuwe partij BoerBurgerBeweging (BBB), vindt dat volstrekt belachelijk en eist in Kamervragen dat er iets aan gedaan wordt. Want, stelt ze, hoe kan het dat KLM wel razendsnel een paar miljard krijgt, maar dat de slachtoffers van de schietpartij nog steeds moeten wachten op hun geld?

Bijna twee jaar geleden liet de Hoge Raad weten dat de politie aansprakelijk is voor de vreselijke schietpartij in Alphen aan den Rijn. Daarom moeten er door de overheid schadevergoedingen betaald worden. Maar zoals we wel vaker zien bij deze overheid, gaat alles opeens tergend langzaam als gewone burgers geld moeten krijgen van Vadertje Staat. Nu, twee jaar na die uitspraak, hebben nog maar 19 slachtoffers een vergoeding gekregen. Dit van de meer dan 100 slachtoffers.

Als bekend schoot Tristan van der Vlis op 9 april 2011 zes mensen dood. Daarna eindigde hij zijn eigen leven. Honderden getuigen, familieleden en winkeliers hebben daar natuurlijk nog altijd enorm last van. Maar: Tristan had dat wapen helemaal niet moeten hebben.Want hij had dat vuurwapen alleen maar omdat hij daar, geheel onterecht, een wapenvergunning voor had gekregen van de autoriteiten. Dit terwijl hij al lang kampte met serieuze psychologische problemen.

De politie zette na alle problemen een speciaal fonds op voor slachtoffers van Van der Vlis’ vreselijke rampage. De VSSA (Vergoeding Schade Slachtoffers Alphen). Maar uitbetaling daarvan gaat BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas niet eens bijna snel genoeg.

“Waarom kan het kabinet in een paar dagen miljarden vrijmaken voor KLM, maar is het niet in staat om in de tien jaar na het bloedbad meer dan 19 van de minimaal 129 slachtoffers te helpen via het uitkeren van een schadevergoeding?” vraagt de nieuwe populistische ster in Kamervragen aan CDA-minister van Veiligheid en Justitie Ferd Grapperhaus.

Dit is, stelt ze, volkomen onacceptabel. Grapperhaus moet nú opschieten met deze uitbetalingen. Tijd voor actie. En dan niet morgen, maar wel meteen.

Oproep @BoerBurgerB aan minister: schiet op met schadevergoedingen schietdrama Alphen. “Wel in een paar dagen miljarden vrijmaken voor KLM, maar de betrokkenen en nabestaanden Alphen a/d Rijn moeten al 10 jaar wachten. https://t.co/tCzqV3Off6 — Caroline van der Plas (@lientje1967) April 30, 2021

Net als de slachtoffers die nog niets hebben ontvangen wacht Van der Plas nu af wat Grapperhaus haar antwoordt.