Caroline van der Plas (BBB) grijpt scheldende VVD’er die haar “waggel-eend” noemde: “Hij hing meteen op”

Dat Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging voor de duivel niet bang is heeft ze de afgelopen weken al wel bewezen. Maar dat ze zelfs de confrontatie aangaat met trollen die haar lastigvallen met haatmails? Dat komt toch wel als een verrassing. Want toen ze een boze email kreeg van een burger, waarin hij haar een “waggel-eend” noemde besloot ze om het telefoonnummer dat onderaan de email stond even te bellen. De man stond met zijn bek vol tanden en hing snel op.

In gesprek met het Eindhovens Dagblad vertelt BBB-powervrouw Caroline van der Plas dat ze bepaald niet onder de indruk is van de plaagstootjes die Johan Derksen af en toe aan d’r uitdeelt. Want, zegt ze, op Twitter en in de mail heeft ze het regelmatig veel erger te verduren. Ze heeft dan ook al lang “een dikke huid” gekweekt. En dat in slechts een paar weken tijd, want zo lang immers pas anderhalve maand in Den Haag.

“Die bagger is niets nieuws,” vertelt ze. “Ik kreeg vandaag nog een nare mail van iemand die me een dikke waggel-eend noemde.” Een waggel-eend? Omdat ze wat gezet is, natuurlijk. Fatshamen is volgens aanhangers van het partijkartel blijkbaar heel goed als je het inzet tegen mensen die niet meelopen met de mainstream.

Hoe dan ook, Van der Plas liet dat over haar kant gaan. “Diegene heb ik opgebeld, hij hing meteen op. Later kreeg ik een mail dat hij de volgende keer langer nadenkt. Ik had een grote mond gehad tegen Rutte, vond hij.” Maar dat deert haar niet. “Ik zit in Den Haag om vastgeroeste structuren los te wrikken,” zegt ze. En daar moest de VVD’er het maar mee doen.

Het is tekenend voor hoe deze vrouw zich gepresenteerd heeft sinds 17 maart. Daarvoor kende bijna niemand haar – hoewel ze op het platteland een bijzonder effectieve campagne wist te voeren – maar nu kan niemand meer om haar heen. En nee, VVD’ers, dat komt niet doordat ze een aanzienlijk formaat heeft, maar doordat ze voor zichzelf én haar agrarische achterban opkomt. Wat Den Haag én aanhangers van de kartelpartijen daarvan denken interesseert haar geen biet.