Caroline van der Plas (BBB) wil Pieter Omtzigt (CDA) binnenhalen: ‘Wie wil nou niet zo’n kanjer van een Kamerlid?’

Fractievoorzitter van BoerBurgerBeweging (BBB) Caroline van der Plas werd geïnterviewd bij radioprogramma BNR’s Big Five. Ze pleitte voor een zakenkabinet én ze sprak haar wens uit om Pieter Omtzigt (CDA) naar haar partij te halen. Dat meldt BNR.

Van der Plas doet een aantal uitspraken die wat meer licht werpen op waar haar partij nou precies voor staat. Zo is ze er bijvoorbeeld voorstander van dat er meer mensen met vakkennis in het kabinet komen, in plaats van mensen met (alleen) bestuurlijke ervaring. Om die reden pleit ze voor Aalt Dijkhuizen (oud-bestuursvoorzitter van de Wageningen University & Research) als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Nadat ze in het interview nogmaals heeft onderstreept dat ze er voor de belangen van het platteland zit, krijgt ze een stelling over het CDA toegeworpen. Ze was hiervoor namelijk lid van die partij en die heeft altijd bekend gestaan als plattelandspartij. De stelling was: ‘mijn lidmaatschap opzeggen bij het CDA is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt’. Ze antwoordde “volmondig ja,” zo stelt BNR. Ze beschouwt het CDA tegenwoordig als een stadspartij.

Die stelling leidde ertoe dat ze aangaf ‘de jacht’ op oud-partijgenoot Pieter Omtzigt te hebben geopend, om hem zover te krijgen zich aan te sluiten bij BBB. ‘Ik heb tegen hem gezegd: je hebt onderdak bij BBB. En ja, wie wil nou niet zo’n kanjer van een Kamerlid?’ zei Van der Plas.

Omtzigt heeft er tot nu toe nog niet op gereageerd, maar het is wel iets om in overweging te nemen. Het CDA-bestuur lijkt er nog steeds alles aan te willen doen om hem in politiek opzicht te neutraliseren, zodat ze ongehinderd met de VVD in een kabinet terechtkomen. De BBB is een partij die praktische oplossingen wil, net als Omtzigt, en ideologisch ook aardig op één lijn met het Kamerlid lijkt te liggen. Dat is het proberen waard!