Caroline van der Plas is klaar met hetze tegen BBB: ‘Ik lach erom!’

Op maandag had BoerBurgerBeweging-voorvrouw Caroline van der Plas een informatiegesprek met Mariëtte Hamer. Maar ze was een kwartier “te laat.” Veel journalisten en Twitteraars vonden dat niet kunnen. Hoe durfde ze de informateur te laten wachten? Als eenmansfractie van een gloednieuwe partij, nog wel? Er werd zelfs gesteld dat het “respectloos” was.

Nou, legt Van der Plas zelf uit in een video op Twitter, dat is flauwekul. Ze was te laat omdat ze al twee weken van tevoren een interview had ingepland met BNR. Ze had daarom aangegeven dat ze 15 minuten “te laat” – of eigenlijk, later – kon komen toen Hamer haar pas afgelopen vrijdag liet weten wanneer zij langs mocht komen voor een gesprek. Dat was allemaal prima.

Ik was “te laat” voor het gesprek bij Marriët Hamer. Hoe zat dat nou precies? Heb ik geen respect voor de formatie? Even een toelichting. Kunnen we weer verder leven met zijn allen zonder wilde verhalen en aannames. pic.twitter.com/b5cs6HivXs — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 17, 2021

Iedereen wist hier dus vanaf. De “woede” was puur gefabriceerd. Allemaal met het doel om Van der Plas en haar BBB in een kwaad daglicht te stellen.

Dat weet Van der Plas zelf ook. Want, schrijft ze in een andere tweet, ze vindt het “heel bijzonder dat mensen kennelijk bang zijn voor een eenpitter. De moeite die wordt gedaan om mij in kwaad daglicht te zetten is lachwekkend. En dat doe ik dus ook. Erom lachen. Laat mensen net zo veel energie steken in echte problemen en ons land was een stuk verder.”