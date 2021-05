Wereldvreemde CDA’er Hugo de Jonge: ‘Koop zelf een groot tv-scherm om het EK voetbal op te kijken’

Het is ongelooflijk. Ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders leven in armoede. Vele andere miljoenen Nederlanders hebben het enorm zwaar door de coronacrisis. Of eigenlijk, door het dictatoriale wanbeleid van het kabinet. Maar wat zegt zorgminister Hugo de Jonge? Als mensen zo op een groot scherm graag willen genieten van het EK voetbal, nou, dan kopen ze toch gewoon zelf een monster-tv?

De Telegraaf sprak onlangs met CDA-minister de Jonge over het EK voetbal. Want ja, er zijn nogal wat Telegraaf-lezers die graag in een groep en op een groot scherm van dat EK willen genieten. Dat zijn ze zo gewend, zeker als het Nederlands elftal speelt. “Voor mensen die tóch buiten de deur willen kijken,” vroeg de verslaggever aan De Jonge, “wat is voor die mensen mogelijk?”

Het antwoord was ongelooflijk. Het begon met een dictatoriaal toontje, en ging vervolgens over in een opmerking die alleen gemaakt kan worden door een man die op werkelijk geen enkele manier dan ook financiële gevolgen heeft ondervonden van het wanbeleid van het kabinet, met die belachelijke, doorgeslagen lockdown van ze.

“Nou dan zou ik zeggen, zet je eigen schermpje voor je neus,” aldus de man die denkt dat hij de burger als een klein kind kan behandelen. “Want we gaan niet met grote schermen in de horeca. Dat moeten we niet doen. Dat leidt tot veel te grote groepen, dat moeten we echt nog eventjes niet doen.”

Die toon. Zet je schermpje voor je neus. Het is de omgekeerde wereld. Een leraar als De Jonge die zijn functie puur en alleen te danken heeft aan de vriendjespolitiek bij het CDA denkt dat hij de Nederlandse, hardwerkende burger op zo’n manier kan toespreken. Het is om kotsmisselijk van te worden.

En hij was nog niet klaar. Want toen kwam de gewraakte opmerking waarop gans Twitter is losgaan. “Dus als je op een gróót scherm wilt kijken, dan zou ik zeggen, koop een groot scherm en hang het aan de muur, en kijk op die manier voetbal. Dat is echt het allerbelangrijkste.”

De arrogantie én wereldvreemdheid. Het is ongekend. En dit soort types hebben het dus voor het zeggen in het land. Kijk de video trouwens echt even op de website van De Telegraaf, want zijn gezichtsuitdrukking spreekt ook nog eens boekdelen.

Mensen lijden financieel enorm. Hele ondernemingen staan op het punt kopje onder te gaan. Zoals Wierd Duk terecht stelt:

Zo'n grootscherm tv, daar ben je zo 800 euro of meer aan kwijt, weet ik, omdat ik ook pas sinds een paar jaar zo'n ding heb. Een minister De Jonge die zo gemakkelijk zegt dat burgers maar even een grootscherm tv moeten kopen voor het EK weet he-le-maal niks over het echte NL 😡 — Wierd Duk (@wierdduk) May 29, 2021

Nee. En het interesseert ook helemaal geen biet. Dat is nog wel het allerergste.