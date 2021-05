China bereidt zich voor op een Chinese toekomst: ‘Koppels mogen drie (3) kinderen hebben’

In China zullen ouders vandaag verheugd en opgelucht ademhalen. Hun dictatoriale overheid heeft namelijk laten weten dat ze voortaan niet meer maximaal twee kinderen mogen hebben, zoals tot vandaag de regel was, maar drie. Het politbureau onder leiding van dictator voor het leven Xi Jinping heeft dat besloten.

De Chinese bevolking vergrijst heel snel. Hel gek is dat niet, natuurlijk, aangezien China een tijdlang een “éénkindpolitiek” had, gevolgd door een “twee-kindpolitiek”. Als je maximaal twee kinderen per stel toelaat weet je dat het gemiddelde natuurlijk onder die twee gaat zitten, en dus dat je uiteindelijk met meer ouderen dan jongeren blijft zitten.

In 2015 werd die ronduit stalinistische – of eigenlijk: maoïstische – regel om zeep geholpen. Toen ‘mochten’ stellen opeens 2 kinderen hebben. En nu dus drie. Want de bevolking vergrijst heel hard én Xi Jinping wil natuurlijk een gouden eeuw voor China creëren. China doet een gooi naar het leiderschap van de wereld. Daarvoor heeft hij een grote bevolking nodig – en dan zeker ook nog eens een bevolking die jong is, en die dus op verschillende manieren gebruikt kan worden om zijn dieprode plannen in de praktijk te brengen.

Zo grappig, dat China dit doet op het moment dat mensen in het Westen zich steeds vaker zorgen maken over wat zij de “overbevolking” in de wereld noemen, en op het moment dat we overal gedwongen “duurzaam” moeten worden.

Afijn, voor Chinese stellen is het natuurlijk heel mooi, ze krijgen iets van vrijheid. Nou ja, vrijheid. Je moet je voorstellen dat je een overheid hebt die het recht denkt te hebben jou te kunnen vertellen hoeveel kinderen je mag hebben. Dictatorialer dan dat wordt het niet.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De mate waarin de overheid het Chinese leven beheerst is ongekend – maar in China is het ook al zo’n honderd jaar aan de orde van de dag.