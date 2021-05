Coca-Cola draait agressief diversiteitsbeleid deels terug: “rassenquota zijn tegen de wet”

Iets minder dan twee maanden geleden bracht frisdrankgigant Coca-Cola zichzelf in verlegenheid toen hun diversiteitstraining naar de buitenwereld werd gelekt. Dat zorgde ook voor opschudding binnen het bedrijf zelf, zo blijkt, want één van de drijvende krachten achter dit beleid is nu de laan uitgestuurd. Dat meldt de New York Post.

Werknemers werd verteld dat ze zich “minder blank” moesten gedragen, zodat er een “diversere” cultuur op de werkvloer zou ontstaan. En na de ophef die door het uitlekken van die diversiteitstraining is ontstaan, heeft Coca-Cola het diversiteitsbeleid op andere terreinen ook grondig onder de loep genomen.

Bradley Gayton, hoofdadvocaat bij het bedrijf, is ontslagen. Hij was namelijk degene die voorstelde om externe juridische bureaus te straffen als zij niet voldeden aan de door hem opgestelde diversiteitsquota. Hij eiste bijvoorbeeld dat externe advocatenbureaus die met de frisdrankgigant in zee wilden, 30 procent van de door Coca-Cola betaalde uren door werknemers uit “diverse advocaten” zou worden gewerkt: advocaten met een kleurtje dus. En 50 procent van die tijd zou specifiek door zwarte advocaten moeten worden geklokt. Voldeed een bureau daar niet aan, dan wilde Gayton hun tarief reduceren of zelfs alle banden met het bureau verbreken.

Eigenlijk was er al kritiek op zijn beleid toen het nog slechts een beleidsvoorstel was, want het kwam gewoon neer op rassendiscriminatie, maar Coca-Cola zag toen geen reden om niet met hem in zee te blijven gaan. De advocaten van Project on Fair Representation zeiden in een open brief aan Coca-Cola:

“Rassenquota zijn tegen de wet.”

Iets heeft ze inmiddels dus toch de ogen geopend, maar juich niet te vroeg, want: ‘bepaalde aspecten van Gaytons’ beleid kunnen wellicht worden gered’, zegt een Coca-Cola-woordvoerder. Het lijkt dan in ieder geval weer te gaan over de ambitie om een divers personeelsbestand te hebben, in plaats van de agressieve rassendiscriminatie die Bradley Gayton nastreefde.

Gayton is overigens ook niet helemaal weg bij het bedrijf, maar eerder ‘weggepromoveerd’ en is nu consultant voor Coca-Cola CEO James Quincey. Het staat ook zo slecht om een zwarte advocaat die voorvechter van diversiteit is te ontslaan hè?