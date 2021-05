Coronapaspoort vergroot de mogelijkheden voor vakanties deze zomer

Het coronapaspoort, niet iedereen wordt er direct gelukkig van. Toch lijkt het erop dat zo’n paspoort voor komende zomer je kansen op een vakantie in het buitenland kan vergroten. Op NU.nl is te lezen dat het Europees Parlement eind april heeft ingestemd met de invoering van een erkend en gelukkig ook gratis EU-breed coronapaspoort. We vertellen er meer over.

Het coronapaspoort

Bij de term ‘coronapaspoort’ denken veel mensen al meteen aan een bewijs dat je gevaccineerd bent tegen COVID-19. Zij die niet gevaccineerd willen worden of nog niet aan de beurt zijn geweest, zouden dan buiten de boot vallen. Gelukkig is dat niet exact wat het Europees Parlement voor ogen heeft met het coronapaspoort. Dit certificaat, dat vrij reizen binnen de grenzen van de Europese Unie makkelijker moet maken deze tweede coronazomer, kan inderdaad een bewijs van inenting zijn. Maar ook een bewijs van een recente negatieve test of de aanwezigheid van voldoende antilichamen door een eerdere besmetting met het coronavirus kan met behulp van het coronapaspoort toegang bieden tot andere Europese landen. Het certificaat kan zowel digitaal als op papier bestaan.

Lidstaten moeten zich nog uitspreken

Dat het Europees Parlement zich op deze manier heeft uitgesproken over zo'n coronapaspoort, is echter nog geen garantie dat het er ook komt. De lidstaten moeten immers zelf nog een standpunt nemen over dit voorstel. Daar is natuurlijk wel wat haast bij geboden, want als men niet voor de zomer een besluit neemt, schieten we er alsnog weinig mee op. Toch ligt het in de lijn der verwachting dat dit wel gaat gebeuren.

Komt het coronapaspoort er, dan moet dat wat het Europees Parlement betreft het ‘EU COVID-19-certificaat’ gaan heten. Een eerder voorstel van het dagelijks EU-bestuur was de benaming ‘Digitaal Groen Certificaat’. Het EU COVID-19-certificaat is geen vervanging voor je paspoort of identiteitskaart. Het is in die zin dan ook geen reisdocument. Het is ook niet de bedoeling dat het certificaat eindeloos blijft voortbestaan. In principe zou het systeem een jaar na de invoering ook weer geschrapt moeten worden. Hopelijk hebben we het dan ook niet meer nodig om ‘gewoon’ op vakantie te kunnen naar het buitenland.