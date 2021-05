D66’ers zijn wachten op “nieuw leiderschap” van Sigrid Kaag beu: ‘Grote vraagtekens of Rutte de aangewezen man is’

Een groep D66-leden is teleurgesteld in partijleider Sigrid Kaag. De fractievoorzitter beloofde ‘nieuw leiderschap,’ maar de partijaanhangers zien daar nog maar heel weinig van terug in de praktijk. Daarom stelden zij een document op – het Manifest Nieuw Leiderschap – waarin zij Kaag oproepen om het over een radicalere boeg te gooien. D66 Midden-Nederland omarmt het manifest, en momenteel wordt het aan andere afdelingen van de partij onder de aandacht gebracht.

D66 behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart een grote overwinning door kiezers “nieuw leiderschap” in het vooruitzicht te stellen. De sociaal-liberale partij moest “niemand laten vallen,” zo beloofde Kaag in veelvuldig uitgezonden televisiespotjes.

Enkele leden zien deze belofte van de partijleider nog niet verzilverd, en dus eisen ze van Sigrid Kaag dat zij veranderingen in Nederland gaat realiseren, onder meer door te zagen aan de stoelpoten van premier Mark Rutte (VVD). In de Telegraaf zegt Venita Dada-Anthonij, die het initiatief tot het manifest nam: “We zetten grote vraagtekens of het boegbeeld van de oude bestuursstijl, Mark Rutte, de aangewezen persoon is om leiding te geven aan deze verandering.” Als voorman van drie kabinetten treft hem veel “blaam,” aldus Dada-Anthonij.

Het manifest roept verder op om veel minder gesprekken achter gesloten deuren te voeren en notulen standaard openbaar te maken. Ook moet het regeerakkoord gedragsregels voor ministers opstellen in een daartoe dienende preambule. Wie deze schendt, moet opstappen.