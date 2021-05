Dankzij de kunstuitleen formule genieten van de mooiste kunstwerken

Allereerst wat is kunstuitleen? Wanneer een organisatie met kunstuitleen werkt betekent dit dat het beeldende kunst geeft of verhuurt aan bedrijven of particulieren. Op deze manier kunt u tegen een maandelijks bedrag toch genieten van de mooiste stukken kunst. Het maandelijkse bedrag wat u betaald wordt als tegoed opgebouwd. Mocht u nu de beslissing hebben gemaakt om over te gaan tot aanschaf? Dan wordt het gespaarde bedrag in mindering gebracht van de aankoopwaarde. De hoogte van het maandelijkse bedrag verschilt per kunstwerk. Voor een kunstwerk met een waarde van 6500€ bent u bijvoorbeeld 130€ op maandelijkse basis kwijt.

Ruilen of kopen

Wat de kunstuitleen formule nou zo bijzonder maakt is dat er op elk moment gewisseld kan worden van kunstwerk. Het kan namelijk goed voorkomen dat u na enige tijd uitgekeken bent op een kunstwerk. Na het wisselen blijft het spaartegoed gewoon staan en kunt met een ander kunstwerk verder sparen.

Kunst leasen

Het hebben van kunst op de werkvloer heeft vaak een positieve invloed op werknemers. Medewerkers raken hierdoor geïnspireerd en zorgt het voor een goede sfeer.Bent u nu als onderneming op zoek naar kunst voor u werkvloer? Dan is er naast het ruilen of kopen van kunst, ook de mogelijkheid om kunst te leasen. Bij het leasen van kunst wordt een vaste periode vastgesteld van 5 jaar. Hoe hoog het maandelijkse bedrag is wordt bepaald door de waarde van het stuk kunst. Vaak wordt hier een vast percentage van genomen. Bij deze vorm wordt u na de verstreken periode van 5 jaar in staat gesteld om het kunstwerk te kopen voor 10% van de aanschafwaarde.

Kunstgalerie in Eindhoven en Amsterdam

De grootste kunstgalerie van de Benelux is te vinden bij Abrahamart. Hierbij wordt de kunst opgezet door middel van een duidelijke presentatie Zo zijn er twee vestigingen te vinden in Nederland. De eerste is de kunstgalerij Abrahamart in eindhoven en de andere is gevestigd in Amsterdam. De vestiging in eindhoven kunt u bezoeken van 11.00 tot 18.00 en in Amsterdam van 11.00 tot 19.00. De kunstuitleen in Amsterdam is sinds 2019 beschikbaar en voorbeelden van artiesten die er te vinden zijn:

Marco Grassi

Jimmy Nelson

Jeff koons

Lieverse

Kunstadvies door Abrahamart aan huis

Bij de aankoop van kunst is het natuurlijk belangrijk dat deze passend is voor de definitieve plaatsing hiervan. Met het kunstadvies aan huis door Abrahamart bent u instaat om te zien wat de plaatsing van de kunst met uw interieur doet. De beste plek om een kunstwerk te beoordelen is natuurlijk bij u thuis. Via de website van Abrahamart kan een afspraak gemaakt worden. Mocht het nu voorkomen dat geen van de kunstwerken u bevalt? Dan worden de kunstwerken weer mee terug genomen.

Kortom bent u met de kunstuitleen formule in staat om gemakkelijk, flexibel en betaalbaar kunst uit te lenen.