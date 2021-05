De schaduwzijde van Bitcoin en andere crypto’s: centrale banken nemen hele staten in hun ijzeren wurggrepen

Econoom Frits Bosch neemt het fenomeen van Bitcoins onder de loep. Spaarders denken er een vrijhaven gevonden te hebben, maar pas op: de centrale banken bereiden zich al voor om hun zeggenschap ook uit te breiden naar deze ‘coins’. Frits: “De volmaakte wurggreep.”

Banken worden steeds meer naar de rand van het financiële spectrum gedrongen. Spaarders en deposito-houders balen stevig vanwege het feit dat een negatieve rente geheven wordt: absurd! Ze worden gedwongen hun heil te zoeken op de beurs, of in de Bitcoin en de talrijke varianten.

Centrale banken en overheden zijn ongelukkig met deze ontwikkeling want de cryptocoins worden gecreëerd door particuliere instellingen, die niet of amper onder officieel toezicht vallen. De coins worden gedistribueerd door particuliere platforms als Ayden en PayPal. De functie van banken wordt uitgehold.

Maar het wordt nog erger. Centrale banken werpen zich op voor de uitgifte van de munten om het monetaire systeem te controleren en het niet in handen te laten van de ongecontroleerde particuliere instellingen. Particulieren kunnen dan rechtstreeks een rekening openen bij de centrale bank. Voordeel: de staat gaat niet failliet, geen maximale maar complete depositogarantie en minder kosten. Tel uit je winst!

Waar gaat dit heen? Dit gaat naar een monetair systeem dat nog veel meer in de ijzeren grip komt van centrale banken. De volmaakte wurggreep, maar in uw voordeel, althans dat denkt u. De rol van de staat, de overheid, wordt almaar belangrijker.

Steeds minder bankkantoren. Steeds meer internet betalen. Nu de opkomst van de coins. Zuid Amerika is al vergeven van de cryptovaluta, omdat de nationale munteenheden weinig meer waard zijn en ten ten prooi vallen aan devaluatie en inflatie. We drijven steeds verder weg van de Gouden Standaard en steeds afhankelijker van “vertrouwen” in een wereld zonder vertrouwen. De rol van de banken zal verder uitgespeeld raken.

Er lijkt geen houden aan. Leef er maar mee.