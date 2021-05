De testsamenleving komt er keihard aan: Tweede Kamer wil “gratis coronatests” regelen voor de zomervakantie

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het idee dat elke Nederlander die van de zomer op vakantie wil naar het buitenland zich gratis moet kunnen laten testen. Daarmee is de testsamenleving al bijna een feit – en een permanente inperking van onze vrijheden dus ook.

We zouden in Nederland een debat moeten hebben over het creëren van de testsamenleving; een samenleving waarin het medisch geheim eigenlijk niet meer bestaat. Het hele principe ervan is funest. Vreselijk. In strijd met alles waar we altijd voor zeiden te staan.

Maar nee, daar hebben we het niet over. Want het kabinet heeft de aandacht op buitengewoon slimme wijze verlegd van het creëren van een testsamenleving zelf naar het bekostigen ervan. Hoe? Nou, door in eerste instantie aan te kondigen dat mensen zelf een test moeten betalen – of in ieder geval deels. Dat kan heel veel kosten, zeker als je naar het buitenland wil op vakantie.

En dus holden alle partijen snel naar de interruptiemicrofoon in de Tweede Kamer. Dat kon zo niet! Daar konden ze geen steun voor optrommelen. Gisteren was er dan eindelijk de conclusie: de Tweede Kamer wil dat elke Nederlander die van de zomer op reis gaat zich gratis en voor niets moet kunnen laten testen op corona. De overheid dient de test dus te betalen.

Dat is waar het debat over ging. De kosten. Niet over het principe van testen zélf – en over alles dat het creëren van een testsamenleving behelst. “We zijn in Nederland in de zomer nog niet klaar met vaccineren, dus dat mag ook met een negatief testbewijs, maar dat moet ook voor iedereen beschikbaar zijn,” zei D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma bijvoorbeeld. “Neem een jong gezin met drie kinderen dat naar de camping wil. Die zien de kosten voor hun vakantie toenemen voor dure testen. Die creëert een tweedeling in de samenleving en dat moeten we niet willen.”

De kosten creëren een tweedeling? Het idee van een testsamenleving creëert een tweedeling, namelijk van mensen die zich wel willen laten testen en van mensen die het volstrekt belachelijk vinden en er niet aan mee wensen te werken. De ene groep kan straks op vakantie, maar de andere zit mogelijk gedwongen thuis; gedwongen thuis ze vinden dat hun medische status privé is en een ander niet aan gaat.

Maar daar heeft Den Haag lak aan. Oké, een partij of twee vinden het problematisch, maar de overgrote meerderheid vindt een vaccinatie- en testsamenleving prima. Zolang de burger er maar niet direct voor betaald – maar alleen via de belastingen.