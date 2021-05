Dictatoriaal WhatsApp gaat gegevens vanaf vandaag delen met Facebook: ‘Take it or leave it!’

Vanaf vandaag moeten gebruikers van WhatsApp accepteren dat de chatapp informatie deelt met moederbedrijf Facebook. Die informatie kan vervolgens gebruikt worden door bedrijven om “gericht te adverteren.” Als gebruikers deze anti-privacy praktijken niet juist vinden en de nieuwe voorwaarden niet accepteren kunnen ze het volledig gebruik van WhatsApp op hun buik schrijven. Dit is dus waarom monopolieposities ten alle tijden voorkomen moeten worden!

Het ronduit dictatoriale WhatsApp voert vanaf vandaag nieuwe voorwaarden in waarmee gebruikers akkoord moeten gaan. Het komt erop neer dat (voorlopig!) WhatsApp-communicatie tussen de persoon en bedrijven voortaan via het platform van Facebook lopen. Daardoor kan die informatie meteen gedeeld worden met bedrijven (die Facebook daarvoor betalen), waarna die laatsten de informatie gebruiken om “gericht te adverteren” en dus meer van hun diensten en/of producten te verkopen.

Overigens is dat niet de enige manier waarop deze informatie gebruikt kan worden. Wat bedrijven precies met deze chatinformatie doen is, aldus Facebook en dus WhatsApp, aan die bedrijven zelf.

Het is nogal wiedes dat dit tegen het zere been is van iedere persoon die zich ook maar een beetje bekommert om de privacy van online gesprekken. Er is en was dus veel oppositie tegen. Zo heeft de gemeenteraad van Delft besloten om WhatsApp voor communicatie tussen leden van de gemeenteraad in de ban te doen. Maar in plaats van die mensen tegemoet te komen is Facebook vol dictatoriaal gegaan. Mensen die de nieuwe voorwaarden niet accepteren kunnen zelf geen gesprekken meer initiëren, niet meer bellen via WhatsApp, en hun (oude) chats niet meer zien. Ze kunnen alleen nog chats van anderen ontvangen en daar even op reageren.

En zelfs die situatie is maar tijdelijk. Na een tijdje is dat ook niet langer mogelijk. Maar, zegt WhatsApp heel blij, de accounts worden niet verwijderd hoor! Nee, ze blijven latent aanwezig. Alleen kan er op geen enkele manier gebruik van worden gemaakt.

Knetter, en totaal dictatoriaal. Dit is “take it or leave it” in optima forma.

Natuurlijk zijn er mensen die zeggen: nou, dan stap je toch over op een andere dienst? Maar zo simpel is het niet. WhatsApp heeft zich eerst zo ongeveer een monopoliepositie verworven. Twee miljard (!!) mensen maken er nu gebruik van. En nu ze zo’n machtige positie heeft voert moederbedrijf Facebook opeens deze anti-privacy maatregelen door.

Is dat een ongeluk? Natuurlijk niet! Het is strategie. Eerst veruit de grootste worden zodat mensen die niet akkoord gaan met dit soort voorwaarden opeens alle contacten kunnen verliezen met vrienden en familie, en ze daarna feitelijk dwingen akkoord te gaan met alles.

Het is zeer kwalijk, en het bewijst eens temeer dat bedrijven als Facebook keihard aangepakt moeten worden. Dit soort (halve) monopolieposities mogen nooit verworven worden, door welk bedrijf dan ook. In het geval van Facebook betekent dit dat het bedrijf opgesplitst moet worden – en snel een beetje. WhatsApp moet gedwongen onafhankelijk gemaakt worden. Dat kunnen de wetgever en de rechter doen in Amerika. In het verleden is dat ook al gebeurd, bijvoorbeeld met bedrijven van de zogenaamde robber barons (oliebedrijven etc.).

En als WhatsApp dan onafhankelijk is, dan moet het bedrijf gedwongen worden om de communicatie open te gooien zodat een gebruiker van, zeg, Signal of Telegram ook kan communiceren met iemand die alleen maar Telegram heeft.

Deze maatregelen – antikartelmaatregelen eigenlijk – moeten ASAP worden ingevoerd. Hoe langer we wachten, hoe meer macht deze bedrijven verwerven, en hoe minder privacy we overhouden. Dit kan zo niet doorgaan.