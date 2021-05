Dilan Yesilgöz (VVD) gepromoveerd tot nieuwe staatssecretaris

De opvolging van de ziek thuis zittende minister Bas van ’t Wout is rond: VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz is door Mark Rutte naar voren geschoven om de nieuwe staatssecretaris voor Klimaat en energie te worden. Dat maakt de Rijksoverheid bekend.

Yesilgoz is Kamerlid sinds 2017, en was daarvoor gemeenteraadslid in Amsterdam. Ze verwierf landelijke bekendheid door vaak aan te schuiven bij PowNed-programma’s.

Yesilgoz zal dienen onder partijgenoot Stef Blok, die als minister doorschuift naar de post Economische Zaken.