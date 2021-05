Donald Trump woedend op Facebook en Big Tech: ‘Een totale schande, ze moeten een politieke prijs betalen’

Donald Trump is logischerwijze woedend dat het toezichtscomité van Facebook gisteren besloten heeft dat zijn verbanning van het platform voorlopig in stand mag blijven. Op zijn eigen website gaat de voormalige president dan ook helemaal los. “Wat Facebook, Twitter en Google hebben gedaan is een totale schande, en vernederend voor ons land,” aldus Trump.

“De vrijheid van meningsuiting van de president van de Verenigde Staten is hem afgepakt omdat radicaal linkse gekken bang zijn voor de waarheid,” reageert een furieuze ex-president Trump, omdat hij niet mag terugkeren op Facebook.

“Maar,” stelt hij vervolgens, “de waarheid komt uiteindelijk wel aan het licht, groter en sterker dan ooit.”

Want Trump heeft de moed nog niet opgegeven. “Het volk van ons land zal dit niet accepteren,” schrijft hij, waarna hij hard en fel inhakt op de Big Tech-giganten die hem van hun platforms gegooid hebben. “Deze corrupte sociale media bedrijven moeten een politieke prijs betalen, en ze mogen nooit meer in staat gesteld worden ons electorale proces te vernietigen en te decimeren.”

Het toezichtscomité van Facebook besloot gisteren dat de verbanning van Trump terecht en logisch was, maar er was wel een voorbehoud: de schorsing had niet voor altijd mogen zijn. Er had een duidelijk einde aan moeten zitten. “Door een vage, standaardloze straf te hanteren en deze zaak vervolgens naar het comité te sturen om op te lossen, probeert Facebook weg te lopen van zijn verantwoordelijkheden,” aldus het comité. “Het comité wijst Facebooks verzoek af en staat erop dat Facebook een straf voor bepaalde tijd toepast en verantwoordt.”

Ten gevolge van de uitspraak dat de ban zelf intact blijft zijn er nu heel veel Republikeinen die actie eisen tegen Facebook. Voormalig Witte Huis-woordvoerder Mark Meadows zegt dan ook – terecht – dat “leden van het Congres nu gaan kijken naar manieren om het bedrijf op te splitsen om ervoor te zorgen dat het niet een monopolie meer heeft.”

En senator Josh Hawley, die onlangs nog het boek The Tyranny of Big Tech schreef, tweette al meteen woedend: “Dit is een echt voorbeeld van de tirannie van Big Tech – een nep Facebook-gerechtshof beslist dat Facebook kan doen wat Facebook wíl doen, in dit geval, Donald Trump zonder proces of standaarden verbannen. Dat is precies wat monopolies doen. Breek ze op.”

Ook de Republikeinse minderheidsleider van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, heeft al gezworen in actie te komen. Als de GOP weer de meerderheid pakt – en dat is normaal gesproken bijna altijd het geval in de eerste congresverkiezingen nadat een nieuwe president aan de macht is gekomen – zal de partij Big Tech aanpakken en de vrijheid van meningsuiting beschermen, zegt hij.

In de tussentijd heeft Trump ervoor gezorgd dat hij zijn achterban alsnog direct kan bereiken door een soort van microblog toe te voegen aan zijn persoonlijke website. Volgens zijn woordvoerder Jason Miller werkt hij daarnaast ook nog aan het opzetten van een heel nieuw social media platform.

Trump is dus nog lang niet klaar met het internet – en de politiek. Dat wordt nog wat de komende weken en maanden.